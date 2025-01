Bad Nauheim feiert Elvis zum 90. Geburtstag

Am 8. Januar wäre Elvis Presley 90 Jahre alt geworden - ein guter Grund für Bad Nauheim, den weltberühmten einstigen Mitbürger gebührend zu feiern. Während seiner Militärzeit hatte der «King of Rock'n'Roll» für rund eineinhalb Jahre in der Stadt im Wetteraukreis gelebt, und noch heute wird an zahlreichen Orten sein Andenken in Ehren gehalten.

In den kommenden Tagen dürfen sich Elvis-Fans auf ein vielfältiges Programm freuen - von Musik und Party über Wissenswertes zu dem US-Star bis hin zu Kunst. So können sie bei Führungen am Mittwoch und Samstag jeweils um 14.00 Uhr die wichtigsten Schauplätze erleben, an denen sich der «King» aufhielt. Die Teilnehmer erfahren, wo er wohnte, was es mit dem Plattencover von «A Big Hunk O' Love» auf sich hat und wo es noch heute Elvis` liebste Schokoladentorte gibt, wie es auf der Homepage der Stadt heißt.

Zum Geburtstag des «King» darf natürlich die passende Musik nicht fehlen - die bieten eine Elvis-Vinyl-Tanzparty im Pub des Hotel Dolce mit den «Cologne Boys» am Freitagabend sowie eine große Elvis-Birthday-Party am Samstagabend, zu der die Elvis-Presley-Gesellschaft in den Kursaal des Hotels einlädt.

Wer sein Idol künstlerisch verewigen möchte, kann an dessen Ehrentag am Mittwoch an einem offenen Elvis-Workshop mit Live-Musik im Café Bistro Jost in der Bad Nauheimer Trinkkuranlage teilnehmen. Zudem locken mehrere Konzerte mit Hits der Musiklegende in das Theater am Park. Die Tickets für die Veranstaltungen gibt es online, über die Tourist Information sowie über die European Elvis-Presley-Gesellschaft.

Auch der Start des Bad Nauheimer Wintermarktes am 8. Januar steht nach Angaben der Stadtmarketing und Tourismus GmbH ganz im Zeichen des «King of Rock'n'Roll». Zu seinen Ehren habe Holzschnitzer «Crazy George» eine Statue aus Holz angefertigt, der noch eine Gitarre fehle. Um 14.00 Uhr am Mittwoch können die Besucher erleben, wie «Crazy George» das Instrument auf dem Bad Nauheimer Wintermarkt anfertigt und die Statue so komplettiert.