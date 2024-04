Steuerhinterziehung-Vorwürfe gegen Schlager-Star Michelle: "Verfahren noch nicht abgeschlossen"

Michelle bereitet sich auf das Finale ihrer Schlager-Karriere vor. Außerdem beschäftigt sie der Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung, wie sie nun gesteht.

Ihren Abschied von der Bühne hat Michelle bereits angekündigt. Noch ein Album und eine Abschiedstournee, dann ist Schluss für den Schlager-Star. Nach mehr als 30 Jahren. In denen sie viele Höhen, aber auch einige Tiefen durchlebt hat.

Kurz vor dem großen Finale ihrer Karriere spricht die 52-Jährige in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Stern auch über eine negative Erfahrung, die noch immer nicht ausgestanden ist. Weil ihr Steuerhinterziehung vorgeworfen wird, soll Michelle 160.000 Euro an das Finanzamt nachzahlen.

Der entsprechende Strafbefehl vom Amtsgericht Bonn erging im August 2023. Nun gesteht sie: "Das Verfahren gegen mich ist noch nicht abgeschlossen. Gerade versuchen wir nachzuweisen, dass es nicht mein Verschulden war, dass die Steuern nicht bezahlt wurden." Weiter könne sie sich dazu nicht äußern. Michelle zeigt sich aber optimistisch, dass sie Erfolg haben wird.

Steuerhinterziehung: Michelle ist sich keiner Schuld bewusst

Sie selbst macht sich "wenige Sorgen. Ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass die verantwortlichen Personen nun dafür geradestehen müssen." Zugleich betont sie, sie sei "froh, wenn ich dieses Thema abhaken kann".

Ihre Schlüsse aus dem Verfahren hat sie bereits gezogen. So nimmt die Interpretin von Songs wie "Wer Liebe lebt", "Idiot" oder "Nicht verdient" ihre Finanzen jetzt selbst in die Hand. "Ein Steuerberater unterstützt mich, aber nur ich allein habe Zugang zu meinem Konto und kann nachvollziehen, was an Gagen reinkommt und was wieder rausgeht", verrät Michelle.

Der dreifachen Mutter, die bereits Oma ist, sei klar geworden: "Ich habe mich viel zu lange, sicher auch ein bisschen unwissend und naiv, falsch führen lassen." Ihre Erklärung für dieses Verhalten: "Durch meine Herkunft, meine Vergangenheit war ich nicht besonders gefestigt und auf der Suche nach einer Ersatzfamilie."

Michelle über ihre Karriere: "Wenige Menschen, denen ich wirklich vertrauen kann"

Michelle hatte während ihrer Karriere häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, so erlitt sie kurz vor einem Auftritt einen leichten Schlaganfall und während eines Konzertes einen Schwächeanfall. 2008 meldete sie zudem Privatinsolvenz an. Ihre beiden Ehen endeten mit Scheidungen.

Allgemein sagt sie rückblickend: "Ich musste in den 32 Jahren meiner Karriere immer wieder erfahren, dass es wenige Menschen gibt, die hinter mir stehen, denen ich wirklich vertrauen kann. Ich lerne gerade viel dazu." Mittlerweile ist sie mit Eric Philippi zusammen und nach eigenen Angaben sehr glücklich. Auch hier zeigten sich aber bereits die Schattenseiten des Lebens im Rampenlicht.

Michelle zählt zu den bekanntesten Schlager-Stars Deutschlands, hat bereits mehr als ein Dutzend Studioalben veröffentlicht und in ihrer Heimat und in Österreich 15 Mal Gold- und zweimal Platinstatus erreicht. Unter anderem gewann sie zweimal die Goldene Stimmgabel in der Kategorie "Erfolgsreichste deutsche Schlagersängerin" sowie den Echo-Pop als "Schlager Künstlerin des Jahres" und "Schlager Act des Jahres".

Übrigens: Michelles Ex-Parther Matthias Reim hat ein Haus für sich ganz allein. Die gemeinsame Tochter Marie Reim nahm am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2024 teil. Auch Roland Kaiser äußerte sich zuletzt kritisch über die Schlagerbranche.