Nach Ehe-Aus mit Murat: Sally Özcan ändert ihre Pläne

Für Sally Özcan sollte bald eigentlich eine Auszeit anstehen. Doch nun haben sich ihre Pläne geändert. Was für die 35-Jährige stattdessen ansteht, lesen Sie in diesem Artikel.

Ende vergangenen Jahres gab die Food-Bloggerin Sally Özcan (Sallys Welt) aus Waghäusel die Trennung von ihrem Mann Murat bekannt. "Wir haben uns auseinandergelebt, so dass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert. Nach einem langen Kampf um die Ehe haben wir es doch nicht geschafft. Also haben wir uns dazu entschlossen uns zu trennen. Es ist immer besser zwei glückliche Herzen zu haben als ein gemeinsames gebrochenes. Murat und ich werden aber immer in Liebe miteinander verbunden sein", konnten Follower in einem Post auf ihrem Instagram-Profil lesen.

Kurz darauf trat Murat dann in der SWR-Talkshow "Nachtcafé" auf und sprach über die Trennung. Es sei "sehr abrupt zu Ende gegangen", erzählte der 42-Jährige, er müsse selbst noch rausfinden, was genau passiert war. Sally, die mit bürgerlichem Namen Saliha Özcan heißt, äußerte sich bislang nicht öffentlich zur Trennung.

Trennung bei Sallys Welt: Sally Özcan nimmt doch keine Auszeit

In einem Interview mit SWR3 erzählte Sally nun, dass sie sich eigentlich für eine kurze Zeit zurückziehen wollte: "Ich habe über eine Auszeit nachgedacht und hatte sie ehrlich gesagt auch schon fest eingeplant." Gemeinsam mit Freunden wollte sie nach Los Angeles fliegen. Und von dort aus dann auf das berühmte Coachella-Festival gehen. "Das war mein Highlight für dieses Jahr", sagte sie weiter.

Doch statt des Coachella-Festivals steht nun etwas anderes auf ihrer To-Do-Liste. "Ich wurde gefragt, ob ich im April bei einem Grill-Event mit Johann Lafer zu Gast sein möchte", sagt sie. Bei dem Event stehen Johann Lafer und Meta Hiltebrand am Grill. Übertragen wird dies im Radio auf SWR3 und im Live-Stream im Internet. Gleichzeitig grillen Zuschauer und Zuhörer vor den heimischen Radios und Bildschirmen. Sally soll dabei das Dessert übernehmen. "Quasi das Coachella fürs Grillen", erklärt Sally die Planänderung, "das konnte ich unmöglich ablehnen!"