Nasa Plus: Kostenloser Streamingdienst für Weltraumfans startet

Die US-amerikanische Weltraumbehörde Nasa startet einen kostenlosen Streaming-Dienst. Was Weltraumfans erwartet und wie sie die Plattform nutzen können, lesen Sie hier.

Manches Kind möchte, wenn es einmal groß ist, Astronaut werden. Doch auch für viele Erwachsene bleiben die unendlichen Weiten des Universums, Raumfahrt und die Erforschung des Weltraums eine große Faszination. Für solche Weltraum-Fans gibt es nun gute Nachrichten: Die National Aeronautics and Space Administration (Nasa), die US-amerikanische Weltraumbehörde, startet ab dem 8. November 2023 - nein, keine Rakete, sondern einen eigenen Streaming-Dienst: Nasa Plus. Darauf gibt es alles, was Weltall-interessierte Zuschauer und kleine angehende Astronauten begehren. Alle Infos zu Nasa Plus gibt es in diesem Artikel.

Nasa Plus: Was gibt es zu sehen?

Bereits im Sommer hatte die Nasa angekündigt, dass die Nutzer "Zugang zur Emmy-prämierten Live-Berichterstattung der Behörde und Einblicke in die NASA-Missionen durch Sammlungen von Original-Videoserien" erwarten dürften. Außerdem können sich Weltraum-Enthusiasten auf neue Inhalte freuen, die bisher nicht in den Archiven der Nasa abrufbar waren.

Das Angebot auf Nasa Plus wird von der Behörde als familienfreundlich beworben. Die Animationsserie Lucy richtet sich beispielsweise an Kinder. Mit Auftakt des Streaming-Dienstes am 8. November 2023 erscheint die erste Episode der Serie. Weitere Episoden werden dann wohl wöchentlich veröffentlicht.

Mit dem Programm will die Nasa laut eigen Aussagen "das Universum für Sie greifbar" machen. Zuschauer können unter anderem etwas über die Erforschung von Exoplaneten, des Erdklimas und des Einflusses der Sonne auf unseren Planeten lernen. Sie können Raketenstarts mitverfolgen und mehr über aktuelle und vergangene Nasa-Einsätze erfahren.

Nasa Plus: Wie kann man es anschauen?

Nasa Plus wird laut Ankündigung der Weltraumbehörde auf den meisten wichtigen Plattformen über die Nasa-App auf iOS- und Android-Mobil- und Tablet-Geräten, Streaming-Media-Playern wie Roku, Apple TV und Fire TV verfügbar sein. Auch über den Internetbrowser auf dem Computer oder mit dem Smartphone können Weltraumfans das Angebot nutzen. Dort finden Zuschauer das Angebot auf der zugehörigen Nasa-Website.

Nasa Plus: Anmeldung und Kosten

Streaming-Dienste gibt es viele: etwa Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime Video - um nur ein paar zu nennen. Die meisten Portale verlangen kostenpflichtige Abos oder finanzieren sich über Werbung. Und viele Streaming-Dienste ziehen gerade ordentlich die Preise oder Abo-Bedingungen an. Bei Nasa Plus soll das laut Ankündigung anders sein: Der Streamingdienst der US-amerikanischen Behörde soll für Zuschauer gänzlich kostenfrei sein und keine Werbung enthalten. Nicht einmal ein Konto wird benötigt, eine Anmeldung fällt weg.

Übrigens: Viele Raketentriebwerke werden in einem Wald in Baden-Württemberg getestet.