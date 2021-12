Vulkan auf La Palma: Endlich gibt der Cumbre Vieja Ruhe

Plus Nach fast 100 Tagen wird der verheerende Vulkanausbruch auf der spanischen Insel La Palma für beendet erklärt. Entwarnung bedeutet das noch nicht.

„Wir bitten den Herrn, diesen Vulkan zu besänftigen und nicht noch mehr Schaden anzurichten“, beteten zehntausende Inselbewohnerinnen und -bewohner in den weihnachtlichen Gottesdiensten auf La Palma. Die Gebete wurden erhört: Der Vulkan, der auf der spanischen Kanareninsel die größte Katastrophe seit Jahrhunderten auslöste und tausende Häuser zerstörte, gibt endlich Ruhe. Nachdem der Feuerberg im Süden der Insel tagelang keine Lava mehr spuckte, erklärte der Krisenstab den Ausbruch nun offiziell für beendet.