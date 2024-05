Mit Cameron Diaz kehrt ein Engel nach Hollywood zurück

Hollywood-Star Cameron Diaz hat zehn Jahre lang keinen Film gedreht. Nun ist sie wieder da – mit einer Komödie, und auch noch ausgesprochen entspannt.

Die strahlend blauen Augen gelten als ihr Markenzeichen. Und mancher Bewunderer würde sich sogar zu der Bemerkung versteigen, ihr umwerfendes Lächeln mache die Welt ein wenig besser. Ja, es gibt Frauen, die ziehen Männer magisch an. Dazu gehört auch Cameron Diaz. Außerdem eilt ihr der Ruf voraus, auch eine gute Kumpeline zu sein. Trotzdem hatte die Hollywood-Schauspielerin viele Jahre mit ihren Beziehungen nicht immer Glück. Die Liste der Verflossenen ist lang. Dazu gehören Matt Dillon, Justin Timberlake und Jared Leto.

Vor zehn Jahren hat sich Diaz, die im kalifornischen San Diego geboren wurde, von der Schauspielerei zurückgezogen. 2018 gab ihre enge Freundin Selma Blair bekannt, dass Diaz ihre Schauspielkarriere beendet habe. Sie sei „fertig“ mit Hollywood und werde sich auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau konzentrieren. Das tat Diaz auch; mit ihrem Mann Benji Madden, dem Gitarristen der Band Good Charlotte, bekam die heute 52-Jährige zwei Kinder.

In ihrem neuen Film spielt Cameron Diaz an der Seite von Jamie Foxx

Aber wie das so ist im Leben: Sag niemals nie. Camaron Diaz, deren Vater aus Kuba stammt, ist wieder da. Sie kehrt mit einem Film zurück, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx zu sehen ist. Der Streamingdienst Netflix kündigte die Actionkomödie "Back in Action" für den 15. November an. Erste Bilder sind bereits im Netz zu sehen. Und es ist fast wie im richtigen Leben: Unter der Regie von Seth Gordon ("Baywatch") spielen Diaz und Foxx ehemalige Geheimagenten, die ihren Job gegen ein ruhiges Familienleben eingetauscht haben. "Es fühlt sich so gut an, zurück zu sein", schrieb Diaz auf Instagram.

Am Geld kann es nicht liegen, dass sie ihre Auszeit beendet. Denn die Frau zählte zu den am besten verdienenden Schauspielerinnen der Welt. Nachdem sie für den dritten Teil von "Shrek" eine Gage von 30 Millionen US-Dollar bekommen hatte, führte sie die Forbes-Reichenliste in ihrer Branche sogar an.

US-Schauspielerin Cameron Diaz ist seit 2015 mit dem Musiker Benji Madden verheiratet. Foto: Michael Nelson, dpa

Diaz, die schon mit 16 Jahren ihr Elternhaus verlassen hatte und vor ihrer Schauspielkarriere jahrelang als Model arbeitete, ist trotz ihrer Erfolge bodenständig geblieben. Im vom Beautywahn durchwaberten Hollywood steht sie für Natürlichkeit. Auf die Frage, wie sie sich ihre Schönheit erhält, sagte sie: "Ich tue buchstäblich nichts dafür. Ich wasche niemals mein Gesicht." Äußerlichkeiten spielten in ihrem Leben keine Rolle mehr, sagt die Schauspielerin. Sie besitze eine Milliarde Schönheitsprodukte, aber die setzten nur Staub an.

