UN-Chef Guterres bekommt ein Pferd geschenkt - reitet er bald durch New York?

António Guterres hat ein Pferd geschenkt bekommen. Ein Sprecher erklärt, was damit passiert.

Allein die Vorstellung davon lädt schon zum Schmunzeln ein: Es ist Montagmorgen, die Stadt New York erwacht und mit ihr der von hektischer Betriebsamkeit nur so strotzende Straßenverkehr.

Zwischen all den Taxis, Polizeiautos und mit Sirenen durch die Hochhausschluchten rasenden Krankenwagen schwingt sich António Guterres auf sein Pferd und reitet stolz und gemächlich quer durch Manhattan zu seinem Arbeitsplatz, dem Hauptquartier der Vereinten Nationen am East River.

Ein Geschenk für den UN-Generalsekretär

Klingt unwahrscheinlich? Ist es auch – und doch sah sich ein Sprecher des UN-Chefs nun offenbar genötigt, genau das klarzustellen. „Ich glaube nicht, dass wir den Generalsekretär in absehbarer Zeit mit seinem Pferd in einen Kreisverkehr reiten sehen werden“, sagte er, freilich nicht ganz ohne Ironie. Hintergrund war die berechtigte Frage, was Guterres mit dem Pferd macht, das er auf seiner jüngsten Reise in die Mongolei von deren Präsident Uchnaagiin Chürelsüch geschenkt bekommen hatte.

Die Antwort: Das Ross namens Hope – zu deutsch: Hoffnung – bleibt vorerst in der Mongolei. „Mongolen sind sehr gut darin, sich um Pferde zu kümmern“, erklärte der Sprecher. Er wisse von keinem Plan Guterres’, das Pferd in die Chefetage des UN-Hauptquartiers oder in die Gärten der Vereinten Nationen zu holen. Schade eigentlich. (mit dpa)

