Rodgers-Team New York Jets trennt sich von Trainer Saleh

Die New York Jets um Star-Quarterback Aaron Rodgers haben sich von Chefcoach Robert Saleh getrennt. Der Trainer muss wegen der jüngsten Rückschläge beim 9:10 gegen die Denver Broncos und dem 17:23 in London gegen die Minnesota Vikings gehen. Für den Rest der Saison wurde der bisherige Defensiv-Koordinator Jeff Ulbrich zum Cheftrainer befördert. Er zeichnet in der Saison für eine der besten Defensiv-Reihen der National Football League (NFL) verantwortlich und soll das Team um Routinier Rodgers in die Playoffs führen.

Die Jets wollen es nach fast eineinhalb Jahrzehnten wieder in die Playoffs schaffen, deshalb holten sie im Frühjahr 2023 den Superstar Rodgers von Green Bay nach New York. In der vorigen Saison verpassten sie ihr Ziel, weil just der Quarterback wegen eines Achillessehnenrisses gleich im ersten Spiel fast die ganze Saison ausfiel.

Unstimmigkeiten zwischen Rodgers und Saleh?

Unter Coach Saleh haben die Jets derzeit eine Saisonbilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen. Insgesamt hatte er als Chefcoach des Clubs in 56 Spielen nur 20 Erfolge vorzuweisen und Medienberichten zufolge mit dem 40 Jahre alten Spielmacher Rodgers zuletzt immer weniger harmoniert.

«Das war keine einfache Entscheidung», sagte Jets-Eigner Woody Johnson in einer Mitteilung, «aber wir stehen nicht dort, wo wir es uns erwartet haben, und ich glaube, jetzt ist der beste Zeitpunkt für uns, eine andere Richtung einzuschlagen.»