Lidl-Gründer auf Platz eins: Das sind die reichsten Deutschen 2024

249 - so viele Milliardäre gibt es dem Manager Magazin zufolge aktuell in Deutschland. Das ist ein neuer Rekord, seitdem das Magazin seit 2001 jährlich die Liste der 500 reichsten Deutschen veröffentlicht. Auch in der Rangfolge hat sich etwas verändert im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Der 85-jährige Dieter Schwarz arbeitete sich beim diesjährigen Ranking vor die Erstplatzierten aus dem Vorjahr, Susanne Klatten und Stefan Quandt. Schwarz besitzt dem Manager Magazin zufolge geschätzte 43,7 Milliarden Euro, er ist Eigentümer der Schwarz-Gruppe und gründete Lidl und Kaufland. Zudem gründete der 85-Jährige vor 25 Jahren die Dieter-Schwarz-Stiftung, die mit Gewinnen der Schwarz Gruppe finanziert wird.

Auf Platz zwei sind in diesem Jahr die 62-jährige Susanne Klatten und den 58-jährigen Stefan Quandt. Die beiden sind Geschwister und Großaktionäre beim Autokonzern BMW. Zusammen mit anderen Beteiligungen kommen sie auf ein geschätztes Vermögen von 34,4 Milliarden Euro.

Familie Otto nicht mehr unter den zehn reichsten Deutschen

Wie im Vorjahr belegt die Familie Merck den dritten Platz im Ranking um die reichsten Deutschen. Über die E. Merck KG hält die Gründerfamilie bis heute rund 70 Prozent des Gesamtkapitals der Merck KGaA. Das Unternehmen ist im Bereich Biotech und Pharma tätig. Nicht mehr in den obersten zehn Plätzen im Vergleich zum Vorjahr ist die Familie Otto, welcher der gleichnamige Versandhandel gehört.

Platz 1: Dieter Schwarz

Lidl, Kaufland

43,7 Milliarden Euro

Platz 2: Familie Susanne Klatten und Stefan Quandt

BMW und andere Beteiligungen

34,4 Milliarden Euro

Platz 3: Familie Merck

Pharma

33,8 Milliarden Euro

Platz 4: Familie Reimann

JAB Holding

31,3 Milliarden Euro

Platz 5: Klaus Michael Kühne

Logistik, Hotels, Lufthansa

29,0 Milliarden Euro

Platz 6: Familien Albrecht und Heister

Aldi Süd

27,0 Milliarden Euro

Platz 7: Familie Henkel

Konsumgüter

24,6 Milliarden Euro

Platz 8: Familie Porsche

Automobil

19,3 Milliarden Euro

Platz 9: Familie Theo Albrecht junior und Familie Babette Albrecht

Aldi Nord

18,9 Milliarden Euro

Platz 10: Andreas von Bechtolsheim

Netzwerktechnik

17,7 Milliarden Euro

Um das Vermögen der Einzelpersonen oder Großfamilien zu schätzen, nutzt das Manager Magazin nach eigenen Angaben verschiedene Quellen. Darunter fallen etwa Recherchen in Archiven und Registern, bei Anwälten oder Vermögensverwaltern sowie bei den Familien selbst. Dennoch sind die Vermögensangaben nur geschätzt und werden eher konservativ bewertet.

In der Liste des Manager Magazins findet sich ebenfalls, ob die Milliardäre ihr Vermögen oder Unternehmensanteile in Stiftungen einbringen. Bei den zehn reichsten Deutschen ist dies neben Dieter Schwarz etwa der Fall bei den Familien Albrecht und Heister, denen Aldi Süd (Siepmann-Stiftung) und Aldi Nord (Markus-Stiftung, Lukas-Stiftung und Jakobus-Stiftung) gehört.