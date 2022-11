Schiff kracht in Kiel gegen Brücke - Verkehr gesperrt

Der Kran eines Frachters ist am Mittwochmorgen auf dem Nord-Ostseekanal gegen die Holtenauer Hochbrücken gekracht. Jetzt ist der Schiffsverkehr in beide Richtungen gesperrt.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr ist ein Frachter in Kiel auf dem Nord-Ostseekanal mit seiner Ladung an eine Brücke gekracht und hat diese dabei beschädigt. Auf dem unter finnischer Flagge fahrenden Schwerlast- und Arbeitsschiff befand sich laut Polizei ein Kran, dessen Ausleger kurz nach dem Durchlaufen der Schleuse gegen beide Holtenauer Hochbrücken stieß. Dabei fielen vermutlich Teile des Krans in den Kanal.

Schiff kracht in Kiel gegen Brücke: Statik soll geprüft werden

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Brücke wurde dadurch sichtbar beschädigt. Noch ist unklar, wie groß der Schaden ist. Deshalb wurde die Brücke und auch der Schiffsverkehr auf dem Kanal in beide Richtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt. Im Laufe des Tages soll die Statik der Brücke geprüft werden.

Die Feuerwehr versucht, das in den Kanal gelaufene Hydrauliköl zu binden. Wie es zu der Kollision kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mit dpa)