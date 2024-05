Auto rast bei Bielefeld in Joggergruppe: Drei Schwerverletzte

Ein Autofahrer fährt in der Nähe von Bielefeld in eine Gruppe Jogger, es gibt mehrere Verletzte. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

In Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld ist am Samstag ein 19-jähriger Autofahrer in eine Gruppe von Joggern gerast. Dabei seien drei Menschen schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. "Sie wurden frontal erfasst." Ob die Verletzungen lebensgefährlich seien, wisse man noch nicht.

Mehrere andere Menschen seien nach ersten Erkenntnissen ebenfalls verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer sei nach aktuellem Stand unverletzt geblieben. Vor Ort waren Feuerwehrwagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Man gehe von einem Unfall aus, sagte die Sprecherin. Der Autofahrer sei in einem ländlichen Gebiet aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Westfalen-Blatt hatte berichtet. (dpa)