Im Polizeipräsidium: Polizist erschießt seinen Chef bei Besprechung

Ein Todesfall mitten im Polizeipräsidium: In Österreich hat ein Polizist seinen Chef erschossen. Er konnte in der Folge von einer Kollegin und einem Kollegen überwältigt werden.

In Österreich hat sich in einem Polizeipräsidium eine beinahe unfassbare Tat zugetragen. Auf der Polizeiwache in dem Ort Trieben war ein Polizist bei einer Besprechung mit seinem Chef einandergeraten. Daraufhin zog der 46-Jährige seine Dienstwaffe und erschoss seinen Vorgesetzten. Er soll gegen 7.45 Uhr drei Schüsse abgegeben haben, welche für tödliche Verletzungen sorgten.

Österreich: Polizist erschießt Chef auf Dienststelle

"Er hat ihn am Körper getroffen, woraufhin der Postenkommandant schwer verletzt zusammengebrochen ist", sagte ein Polizeisprecher der Kronenzeitung. Nach den Schüssen soll der Polizist von einer Kollegin und einem Kollegen überwältigt worden sein. Der Leiter der Dienststelle starb allerdings an den schweren Verletzungen.

Die Beamtinnen und Beamten des Präsidiums wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. So auch die Angehörigen des Dienststellenleisters.

Das Todesopfer war 59 Jahre alt. Erst im Oktober hatte der Mann die Dienststelle übernommen. Zu einem möglichen Tatmotiv machte die Polizei zunächst keine Angaben.

