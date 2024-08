Zwei Frauen und ein Hund aus Bach gerettet

Einsatzkräfte haben in Offenbach eine Frau und einen Hund aus einem Bach gerettet. Eine weitere Frau sei von einem Passanten aus dem Gewässer gezogen worden, teilte die Feuerwehr mit. Aufgrund von Starkregen sei die Strömung des Baches stärker und auch der Wasserstand höher gewesen als normalerweise.

Der Hund sei bei einem Spaziergang in den Bach gestiegen und habe sich nicht mehr an Land retten können. Daraufhin habe sich eine der Frauen in das Gewässer begeben. Diese sei ebenfalls nicht mehr an Land gekommen, weshalb ihre Begleitung folgte.

Weil sich dann beide Frauen nicht mehr aus dem Bach retten konnten, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Noch bevor diese eingetroffen seien, habe ein Passant eine der Frauen an Land gezogen. Einsatzkräfte hätten anschließend die zweite Frau und den Hund gerettet. Laut einer Polizeisprecherin sei eine der Frauen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden.