Sendetermine, Kandidaten, Übertragung: Alle Infos zu "#offline im Wald" auf Joyn

Bei Joyn geht ein neues Reality-Format an den Start: "#offline im Wald". Hier finden Sie die wichtigsten Infos.

In dem neuen Reality-Format "#offline im Wald" geht es für sechs Social-Media-Stars ganz ohne Smartphone in ein Bootcamp im Wald. Dort bekommen die Content-Creator Nachhilfe in Sachen Outdoor-Skills und müssen sich in verschiedenen Challenges wie Bogenschießen oder Baumstamm-Klettern beweisen. Bei jeder Aufgabe kämpfen die sechs um heiß begehrte Abzeichen. Wer die meisten Abzeichen erspielt, der gewinnt am Ende die Show und darf sich "Ehrenwolf" oder "Ehrenwölfin" nennen.

Moderiert wird die neue Sendung von Dragqueen Candy Crash, die selbst viele Jahre bei den Pfadfindern war und somit eine waschechte Outdoor-Expertin ist. Über das Format, sagt sie: "Influencer*innen gehören zu einer ganz besonderen Gattung: Kreative Selbstdarsteller*innen, die mit Online-Werbung Millionen verdienen können. Was passiert aber, wenn diese Internet-Starlets all ihren Luxus gegen Laub und Lagerfeuer eintauschen müssen und dabei eine Woche lang komplett offline im Wald leben? Das Drama ist quasi vorprogrammiert!"

Alles Wissenswerte rund um die Sendetermine, die Kandidaten und die Übertragung auf Joyn sowie viele weitere Infos zu dem neuen Reality-Format "#offline im Wald" bekommen Sie hier in diesem Artikel.

Sendetermine von "#offline im Wald" auf Joyn

Joyn zeigt ab dem 24. Juni 2021 jeweils donnerstags und samstags eine neue Folge "#offline im Wald".

Hier ein Überblick über die Sendetermine:

Folge Wann? Wo? 1 Donnerstag, 24. Juni 2021 Joyn 2 Samstag, 26. Juni 2021 Joyn 3 Donnerstag, 01. Juli 2021 Joyn 4 Samstag, 03. Juli 2021 Joyn 5 Donnerstag, 08. Juli 2021 Joyn 6 Samstag, 11. Juli 2021 Joyn

Übertragung von "#offline im Wald" auf Joyn

Ab dem 24. Juni 2021 steht auf der Streaming-Plattform jeweils donnerstags und samstags eine neue Folge des Reality-Formats kostenlos zur Verfügung. Um schon vorab alle sechs Folgen des Reality-Formats zu sehen, benötigt man ein JoynPLUS+-Konto.

Die Kosten für ein solches Konto belaufen sich laut Anbieter auf 6,99 Euro im Monat. Im Angebot enthalten ist eine breite Auswahl an verschiedenen internationalen Filmen und Serien. Neukunden können den Streaming-Dienst 30 Tage lang kostenlos testen.

Die Kandidaten von "#offline im Wald"

Hier stellen wir Ihnen die sechs Influencer-Kandidaten von "#offline im Wald" näher vor:

Nathalie Bleicher-Woth (@nathalie_bw)

Bei Instagram, YouTube und TikTok hat Schauspielerin und Influencerin Nathalie Bleicher-Woth insgesamt etwa 2,3 Millionen Abonnenten. Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle in der Reality-Soap "Berlin Tag und Nacht". Außerdem war sie 2019 auf dem Cover des deutschen Playboys abgebildet.

Klaudia Giez (@klaudiagiez)

Klaudia Giez wurde 2018 als Teilnehmerin der 13. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" auf ProSieben bekannt. Ein Jahr später nahm sie außerdem an der 2. Staffel von "Dancing on Ice" teil und belegte dort den 7. Platz. Auf Instagram hat das Model mehr als 348.000 Anhänger und teilt dort verschiedene Eindrücke aus ihrem Leben.

Leon Koch (@leon.content)

Leon Kochs Karriere begann im Jahr 2016 auf der Plattform Musical.ly, auf welcher er Lip-Sync-Videos postete. Bei Instagram hat der 19-jährige Berliner mittlerweile mehr als 1. Million Follower und teilt dort neben Tanz-Clips und verschiedenen Challenges sein komplettes Leben mit diesen.

Amin Elkach (@amin_elkach)

Fitness Model und Personal Trainer Amin Elkach kennt man aus Dating-Shows wie "Temptation Island", "Love Island" oder auch "Catch the Millionaire". Im Netz versorgt der ehemalige Profifußballer seine 616.000 Fans Instagram-Fans immer wieder mit Sport- und Fitness-Content.

Patrick De Souza Campelo Feldmann (@patrox)

Influencer und Tänzer Patrox war bereits des Öfteren im TV zu sehen. Er hatte unter anderem Auftritte bei "Das Supertalent" und bei "Got to Dance". Außerdem ging er 2019 als Gewinner der ProSieben-Show "Masters of Dance" hervor. Bei Instagram folgen ihm mehr als 121.000 Menschen.

Sandra Safiulov (@selfiesandra)

Webvideoproduzentin und Influencerin Sandra Safiulov hat auf ihrem Instagram-Account mehr als 551.000 Follower. Auf Youtube folgen der Deutsch-Russin über 300.00 Abonnenten. Mit dem Influencer Luca betreibt sie seit 2019 den gemeinsamen Podcast "Dick & Doof".

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.