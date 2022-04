Entscheidung gefallen: Das Oktoberfest 2022 findet statt

Auf eine freundliche Wiesn: Das Oktoberfest 2022 findet statt. Das verkündete Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Freitag.

Auf eine friedliche Wiesn: Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt das Oktoberfest sein Comeback, die Wiesn 2022 wird stattfinden. Das verkündete Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Er erklärte, dass es keine Auflagen für das größte Volksfest der Welt geben wird.

Oktoberfest 2022: Reiter hat sich Entscheidung "nicht leicht" gemacht

Reiter betonte, dass er sich die Entscheidung „nicht leicht“ gemacht habe. Der 63-Jährige erzählte von drei Telefongesprächen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), welche er im Vorfeld seiner Entscheidung geführt hat.

Im April 2022 hatten zuvor schon einige andere Volksfeste in Bayern ihr Comeback gefeiert. Darunter auch das Frühlingsfest München und der Augsburger Osterplärrer 2022. Doch was ist mit dem Volksfest schlechthin, dem Oktoberfest 2022?

Wiesn 2022: Viele Befürworter für Start am 17. September

Eines wurde im Hintergrund der Überlegungen vor der Entscheidung deutlich: Die Vorbereitungen für das größte Volksfest der Welt laufen bereits auf Hochtouren. Nach zwei coronabedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 brennen Wirte, Veranstalter und Gäste auf ein Comeback der Wiesn in diesem Jahr. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner hat sich bereits für eine Wiedereröffnung am 17. September 2022 ausgesprochen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte jüngst: "Drei Mal hintereinander keine Wiesn ist nicht gut für München."

Dass auch Wirtesprecher Christian Schottenhamel für eine Wiedereröffnung ist, dürfte wenig überraschen. Er drängt auf eine schnelle Entscheidung, was für die Vorbereitungen enorm wichtig ist: "Jeder Tag zählt. Alle hoffen auf ein positives Signal."

Das Oktoberfest-Plakat 2022

Die Hoffnung aller Beteiligten auf die Wiesn 2022 war zuvor groß sein. Das zeigt auch der Fakt, dass es bereits früh das Oktoberfest-Plakat 2022 gibt. Ein Plakat zur Wiesn gehört zur Tradition. In diesem Jahr wurde es bereits von Baumgärtner vorgestellt. Eingestaubt muss es nach Reiters Entscheidung nicht werden.

Der Wiesnchef und Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner stellt das Wiesn-Plakat 2022 vor. Foto: Michael Nagy, dpa (Archivbild)