Oscars 2022: Die Nominierungen im Überblick

Oscars 2022: Die Academy Awards werden in diesem Jahr bereits zum 94. Mal verliehen. Wir informieren Sie hier über alle Nominierungen der Oscars 2022.

Ende März finden im Dolby Theatre in Hollywood wieder die Oscar-Verleihungen statt - diesmal bereits zum 94. Mal. Der Oscar, der mit korrektem Namen Academy Award heißt, ist der bekannteste Filmpreis der Welt und wird jedes Jahr von der US-amerikanischen "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" vergeben.

Am Dienstag, den 08. Februar, wurden die Nominierungen für die Oscars 2022 bekanntgegeben. Zu den großen Favoriten zählt das Western-Drama "The Power of the Dog". Der Netflix-Film wurde elf Mal nominiert, unter anderem in den Kategorien Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarstellerin (Kirsten Dunst) und Bester Hauptdarsteller (Benedict Cumberbatch). Doch auch der Science-Fiction-Film "Dune" und das Drama "Belfast" erweisen sich mit zehn bzw. sieben Nominierungen als starke Konkurrenz.

Welche weiteren Filme sind noch nominiert? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zu den Oscars 2022 und finden eine detaillierte Übersicht über aller Nominierungen.

Oscars 2022: Termin und Übertragung

Die Verleihung der Oscars 2022 findet in der Nacht vom 27. auf den 28. März in Los Angeles statt. In Deutschland überträgt voraussichtlich wieder der Free-TV-Sender ProSieben die Verleihung.

Oscars 2022 - Nominierungen: Bester Film, bester Schauspieler und beste Schauspielerin

Bester Film

" Belfast "

" "Coda"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

Bester Hauptdarsteller

Will Smith — "King Richard"

— "King Richard" Benedict Cumberbatch — "The Power of the Dog"

— "The Power of the Dog" Andrew Garfield — "Tick, Tick... Boom!"

— "Tick, Tick... Boom!" Denzel Washington — "The Tragedy of Macbeth"

— "The Tragedy of Macbeth" Javier Bardem — "Being the Ricardos"

Beste Hauptdarstellerin

Nicole Kidman — "Being the Ricardos"

— "Being the Ricardos" Kristen Stewart – "Spencer"

– "Spencer" Jessica Chastain — "The Eyes of Tammy Faye"

— "The Eyes of Tammy Faye" Olivia Colman — "The Lost Daughter"

— "The Lost Daughter" Penélope Cruz — "Parallel Mothers"

Bester Nebendarsteller

Kodi Smit-McPhee — "The Power of the Dog

Smit-McPhee — "The Power of the Dog Troy Kotsur — "CODA"

Ciarán Hinds — " Belfast "

— " " J.K. Simmons — "Being the Ricardos"

Jesse Plemons - "The Power oft the Dog"

Beste Nebendarstellerin

Jessie Buckley – "The Lost Daughter"

– "The Lost Daughter" Ariana DeBose — "West Side Story"

Judi Dench — " Belfast "

— " " Kirsten Dunst — "The Power of the Dog"

— "The Power of the Dog" Aunjanue Ellis — King Richard"

Oscars 2022: Regie, Drehbuch, Kamera, Musik und mehr - alle Nominierungen im Überblick

Beste Regie

Jane Campion – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Kenneth Branagh — " Belfast "

— " " Paul Thomas Anderson — "Licorice Pizza"

— "Licorice Pizza" Ryusuke Hamaguchi — "Drive My Car"

Steven Spielberg — "West Side Story"

Bestes adaptiertes Drehbuch

Jane Campion — The Power of the Dog"

— The Power of the Dog" Sian Heder — "CODA"

— "CODA" Maggie Gyllenhaal — "The Lost Daughter"

— "The Lost Daughter" Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe — "Drive My Car"

— "Drive My Car" Rebecca Hall — "Passing"

— "Passing" Jon Spaihts, Denis Villeneuve , Eric Roth — "Dune"

Bestes Originaldrehbuch

Kenneth Branagh – " Belfast "

– " " Adam McKay — "Don't Look Up"

— "Don't Look Up" Paul Thomas Anderson — "Licorice Pizza"

— "Licorice Pizza" Zach Baylin – "King Richard"

Eskil Vogt , Joachim Trier – "The Worst Person in the World"

Beste Kamera

Greig Fraser - "Dune"

- "Dune" Dan Laustsen - "Nightmare Alley"

Ari Wegner - "The Power of the Dog"

- "The Power of the Dog" Bruno Delbonnel - "Macbeth"

- "Macbeth" Janusz Kaminski - "West Side Story"

Beste Filmmusik

Nicholas Britell - "Don't Look Up"

Hans Zimmer - "Dune"

- "Dune" Germaine Franco - "Encanto"

- "Encanto" Alberto Iglesias - "Parallele Mütter"

- "Parallele Mütter" Jonny Greenwood - "The Power of the Dog"

Bester Filmsong

DIXSON und Beyoncé Knowles-Carter : "Be Alive" - "King Richard"

: "Be Alive" - "King Richard" Lin-Manuel Miranda : "Dos Oruguitas" - "Encanto"

: "Dos Oruguitas" - "Encanto" Van Morrison : "Down to Joy" - " Belfast "

: "Down to Joy" - " " Billie Eilish und Finneas O'Connell: "No Time to Die" - " James Bond : Keine Zeit zu sterben"

und Finneas O'Connell: "No Time to Die" - " : Keine Zeit zu sterben" Diane Warren : "Somehow You Do" - "Four Good Days"

Bester Schnitt

Hank Corwin - "Don't Look Up"

- "Don't Look Up" Joe Walker - "Dune"

- "Dune" Pamela Martin - "King Richard"

- "King Richard" Peter Sciberras - "The Power of the Dog"

Myron Kerstein and Andrew Weisblum - "Tick, Tick… Boom!"

Bestes Kostümdesign

Jenny Beavan - "Cruella"

- "Cruella" Massimo Cantini Parrini und Jacqueline Durran - "Cyrano"

- "Cyrano" Jacqueline West und Robert Morgan - "Dune"

West und - "Dune" Luis Sequeira - "Nightmare Alley"

- "Nightmare Alley" Paul Tazewell - "West Side Story"

Bestes Szenenbild

"Dune"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"The Tragedy of Macbeth"

"West Side Story"

Bestes Make-Up und Hairstyling

"Der Prinz aus Zamunda 2"

2" "Cruella"

"Dune"

"House of Gucci "

" "The Eyes of Tammy Faye"

Bester Ton

" Belfast "

" "Dune"

" James Bond - Keine Zeit zu Sterben"

- Keine Zeit zu Sterben" "West Side Story"

"The Power of the Dog"

Beste visuelle Effekte

"Dune"

"Free Guy "

" " James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"

007 - Keine Zeit zu sterben" "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

"Spider-Man: No Way Home"

Oscar-Nominierungen 2022: Animationsfilm, Kurzfilm und Dokumentation

Bester Animationsfilm

"Encanto"

"The Mitchells vs. The Machines"

"Flee"

"Luca"

"Raya und der letzte Drachen"

Bester animierter Kurzfilm

"Box Ballet"

" Robin Robin "

" "The Windshield Wiper"

"Bestia"

"Affairs of the Art"

Bester Kurzfilm

"Ala Kachuu – Take And Run"

"The Dress"

"The Long Goodbye"

"On My Mind"

"Please Hold"

Bester Dokumentarfilm

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul"

"Writing With Fire"

Bester Dokumentar-Kurzfilm

" Audible "

" "Lead Me Home"

"The Queen of Basketball"

"Three Songs for Benazir"

"When We Were Bullies"

Bester internationaler Film

"Drive My Car" ( Japan )

) "Flee" ( Dänemark )

) "The Hand of God" ( Italien )

) "The Worst Person in the World" ( Norwegen )

) "Lunana: A Yak in the Classroom" ( Bhutan )

