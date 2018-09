vor 53 Min.

Gestohlene Glitzerschuhe nach 13 Jahren aufgetaucht Panoramaticker

13 Jahre waren sie verschwunden: Die roten Glitzerschuhe aus "Der Zauberer von Oz". Das FBI konnte das Diebesgut nun sicherstellen.

13 Jahre nach ihrem Diebstahl aus einem Museum in Minnesota sind die roten Schuhe von Dorothy aus dem Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" wieder aufgetaucht. US-Behörden enthüllten am Dienstag die mit roten Pailetten besetzten Schuhe, die die inzwischen verstorbene Schauspielerin Judy Garland in der Verfilmung von 1939 getragen hatte. Die Schuhe wurden nach Angaben der US-Bundespolizei FBI in einem Undercover-Einsatz sichergestellt. Es gebe "mehrere Verdächtige".

Schuhe wurden 2005 gestohlen

Die Schuhe waren 2005 nachts aus dem Judy Garland Museum in Grand Rapids in Minnesota gestohlen worden. Seither hatte die Polizei etliche Hinweise bekommen. "Wir sind jeder einzelnen Spur nachgegangen", sagte der Polizeichef von Grand Rapids, Scott Johnson. Allerdings sei die Suche nicht einfach gewesen, da auch zahlreiche Kopien im Umlauf seien.

Insgesamt gibt es noch vier Paar der roten Schuhe, in denen Garland im "Zauberer von Oz" tanzte. Eines dieser Paare ist im Smithosonian National Museum of American History in Washington ausgestellt. Das Museum bestätigte bereits die Echtheit der wiedergefundenen Schuhe.

"Wir dachten, sie sind für immer verloren."

"Es ist unglaublich", sagte Sue Plagemann vom Judy Garland Museum in Grand Rapids der Nachrichtenagentur AFP. "Wir hätten niemals gedacht, dass sie wieder auftauchen. Wir dachten, sie sind für immer verloren."

Auch für die Ermittler erschien es zwischenzeitlich immer unwahrscheinlicher, die Schuhe zu finden. Im vergangenen Jahr gab es den Angaben zufolge aber einen Erpressungsversuch, woraufhin die US-Bundespolizei FBI eingeschaltet wurde.

Es gebe "mehrere Verdächtige", teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen aber weiter. "Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns", sagte der in North Dakota ansässige US-Staatsanwalt Chris Myers. Das FBI bat die Öffentlichkeit weiter um Hinweise, um das Rätsel um den Verbleib der Schuhe in den vergangenen 13 Jahren aufzuklären. (AFP)

Themen Folgen