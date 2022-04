Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz in den Bodensee

Ein Schweizer ist beim Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Bodensee gestorben. Der Mann sei der Pilot der Maschine gewesen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Bodensee ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Kanton St. Gallen in der Schweiz mitteilte, war der 72-jährige Schweizer offenbar alleine im Flugzeug. Die Polizei barg die Leiche aus dem Wrack.

Leichtflugzeug stürzt über Bodensee bei Staad ab

Das Leichtflugzeug war am Nachmittag in der Nähe des Flughafens Altenrheins bei Staad in den See gestürzt. Die Stelle, an dem die Maschine ins Wasser stürzte, lag nach Angaben der Polizei in seichtem Wasser etwa 50 Meter vom Ufer entfernt.

Von diesem Flughafen aus war der Pilot zuvor gestartet. Danach meldete er technische Probleme und wollte deshalb zum Flughafen zurückkehren. Doch bis dorthin schaffte er es nicht mehr. Die Ursache für die technischen Probleme ist noch unbekannt; auch, wieso das Flugzeug letztendlich abstürzte.

