Abschied nach 16 Jahren: "Anne Will" wird eingestellt

Nach 16 Jahren ist Schluss: Der erfolgreiche Polit-Talk "Anne Will" wird eingestellt. Die TV-Sendung war zuletzt so erfolgreich wie nie zuvor.

Ende 2023 ist Schluss. Rund 16 Jahre nach ihrem Debüt wird Anne Will Ende 2023 zum letzten Mal durch ihre gleichnamige Talk-Sendung in der ARD führen. Der Polit-Talk wird zum Jahresende eingestellt. Das teilte der NRD am Freitagvormittag mit. "Eine erneute Vertragsverlängerung für die bisherige Sendung schließt Anne Will zugunsten neuer Projekte aus, über die sie sich auch mit dem NDR bereits im Gespräch befindet", erklärte der Produzent in einer Mitteilung.

"Anne Will" wird 2023 eingestellt: Polit-Talk zuletzt so erfolgreich wie nie zuvor

"Anne Will" stellt die meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen TV dar. Zuletzt erlebte der Polit-Talk sogar seine erfolgreichste Zeit. Im Jahr 2022 verfolgten durchschnittlich mehr als 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Studio-Talk, der am Sonntagabend lief. Der Marktanteil betrug starke 15,1 Prozent. Derartige Quoten hatte die TV-Sendung seit ihrem Start im Jahr 2007 nicht erreichen können.

"Ich habe die Sendung immer außerordentlich gerne gemacht und bin unendlich dankbar für das Vertrauen in meine journalistische Arbeit und den großen Erfolg unserer Sendung", wird Anne Will in der Mitteilung des NDR zitiert: "Auch im zurückliegenden Jahr waren wir wieder die mit Abstand meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen: Ich will mich gemeinsam mit meinem tollen Team voll auf die noch verbleibenden Sendungen konzentrieren, den Vertrag also mit unvermindertem Engagement und großer Freude erfüllen, möchte ihn aber nicht verlängern. 2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Anne Will" wird zum Jahresende 2023 eingestellt: Gespräche über Nachfolge laufen

Will hatte die Talksendung seit September 2007 moderiert. Sie hatte den Sendeplatz am Sonntagabend in der ARD von Talk-Moderatorin Sabine Christiansen übernommen. Ab 2011 wurde "Anne Will" auf den Mittwoch gelegt. Im Jahr 2016 kehrte das Format zum Sonntag zurück.

NDR und ARD sollen sich nun in Gesprächen bezüglich einer Nachfolge für den beliebten Polit-Talk befinden.