Eine Autofahrerin ist bei Bad Schussenried im Landkreis Biberach von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Sie sei in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die 65-Jährige war am Dienstag mit ihrem Wagen in einen Graben gefahren und gegen die Böschung geprallt. Warum genau, war zunächst unklar.

