Mann durch Schlag auf Kopf schwer verletzt

Bei einem nächtlichen Streit auf einem Parkplatz in Rödermark (Kreis Offenbach) soll ein 40 Jahre alter Mann einen 23-Jährigen mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt haben. Laut Polizei soll er am späten Sonntagabend außerdem auf das am Boden liegende Opfer eingetreten haben. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Der 23-Jährige sei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Bei der Tatwaffe könne es sich um ein Werkzeug oder eine Stange handeln. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet und habe sich kurz darauf bei der Polizei gestellt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte die Tat in Zusammenhang stehen mit dem Ende einer Beziehung des 23-Jährigen zu einer Frau, mit der er sich am späten Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes zu einer Aussprache getroffen habe, teilten die Beamten mit. Welche Rolle die Frau bei dem kurz darauf erfolgten mutmaßlichen Angriff des 40-Jährigen gespielt habe, werde noch ermittelt. Sie war laut Polizei bei der Attacke anwesend.