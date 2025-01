Zwei Verletzte bei Schlägerei am Marburger Bahnhof

Zwei 19-Jährige sind bei einer Schlägerei am Marburger Bahnhof verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Tatverdächtige am Sonntagabend zunächst auf einen der beiden eingeschlagen und eingetreten. Der 19-Jährige verletzte sich dadurch am Oberkörper und im Gesicht. Auch seinen Bekannten schlugen sie ins Gesicht, als dieser den Notruf wählen wollte, so die Polizei.

Danach flüchteten die beiden Täter in unterschiedliche Richtungen. Einen 15-jährigen Tatverdächtigen konnte die Bundespolizei in der Nähe des Bahnhofs stellen und festnehmen, wie weiter mitgeteilt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.