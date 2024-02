"Polizeiruf"-Kolumne

Einhorn im Bullenstall: So ist der neue "Polizeiruf 110" aus Rostock

Plus Im neuen Rostocker "Polizeiruf 110" findet eine drogensüchtige Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter bei einem Beutezug eine Leiche, doch Dreck am Stecken haben ganz andere Leute.

Von Ronald Hinzpeter

Natürlich ist so ein Bildungsauftrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gut und wichtig. Allerdings übertreiben es die Anstalten damit gerne mal – und so fallen vor allem viele "Tatort"-Folgen unter die Kategorie "Volkshochschul-TV", weil da ein gesellschaftlich brisantes/wichtiges/zu wenig beachtetes Thema in einen Krimi gesteckt und quasi als Faschingskrapfen mit Senffüllung verabreicht wird. Beim " Polizeiruf 110" – vor allem, wenn er in Rostock spielt – wird deutlich weniger belehrt. Da geht es eher um menschliche Beziehungen und Abgründe – in der aktuellen Folge "Diebe" wieder ganz besonders stark (Sonntag, 20.15 ARD).

In diesem "Polizeiruf" kann einiges schiefgehen

Das liegt vor allem an der Episoden-Hauptfigur Mascha Kovicz, von Meira Durand wunderbar verkörpert. Sie spielt eine Drogensüchtige, die mit ihrer vierjährigen Tochter in einer verlotterten, aber für ein kindliches Abenteuergefühl herrlich aufregenden Gartenhütte haust. Sie hat ihr Kind zum Klauen angeleitet und bricht mit ihr in Häuser ein. Dabei finden sie die Leiche einer alten Frau. Die könnte dem Anschein nach von einer Leiter gefallen sein, wurde aber auf anderem Wege verfrüht ins Jenseits befördert. Damit kommt die Krimihandlung in Gang, denn Mascha Kovicz hat offenbar im Haus etwas mitbekommen, das sie nun zu Geld machen möchte, um sich den Traum vom bürgerlichen Leben im eigenen Häuschen erfüllen zu können. Man ahnt es: Das könnte böse schiefgehen.

