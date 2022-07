Polizistenmord bei Kusel: Warum im Prozess saarländisch gesprochen wird

Plus In der Verhandlung über die Polizistenmorde nahe Kusel hört man oft „Do duuschde“ oder „Do kannschde“. Das bedeutet aber nicht, dass sich plötzlich alle duzen.

Wenn ein Saarländer einem anderen erklärt, wie Wirsingrisotto gekocht wird, dann würde er niemals sagen: „Man nehme 350 Gramm Wirsing, 250 Gramm Reis, 100 Gramm Parmesan und 100 Milliliter Weißwein.“ Viel zu etepetete. Ein Saarländer sagt vielmehr: „Do hollschde e Kopp Wersching, e halb Pund Reis, e bissje Käs, wo de noch im Kiehlschrank haschd, unn am Schluss kippschde noch e halwi Flasch Weißwein draan.“