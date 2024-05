Prinz Harry auf Besuch in London: Darf er Prinzessin Kate sehen?

Zum zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games wird Prinz Harry nach Großbritannien reisen. Ob er bei diesem Besuch allerdings Prinzessin Kate einen Besuch abstattet, ist fraglich.

Ein Jahr nach der Krönung von Charles III. ist das britische Königshaus in Aufruhr: Nicht nur Charles, sondern auch Kate wurden zum Jahresbeginn mit Krebs diagnostiziert, was nicht nur aus der Bevölkerung, sondern auch von vielen Stars eine Reaktion hervorrief. Nun steht wegen des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games ein Besuch von Prinz Harry in seiner alten Heimat an. Ein Besuch bei der Familie dürfte sich da anbieten, doch wird er beispielsweise seine an Krebs erkrankte Schwägerin Kate besuchen dürfen? Ein Königshaus-Kenner merkt an, dass dies schwierig werden könnte.

Krebserkrankung von Prinzessin Kate - darf Harry sie besuchen?

Prinz Harry war international bekannt für sein Engagement bei den Invictus Games. Die Spiele sind ein internationaler Sportwettbewerb für verwundete, verletzte und kranke Militärangehörige und Veteranen. Sie wurden vom Prinzen persönlich ins Leben gerufen und fanden erstmals 2014 in London statt. Zum zehnten Jahrestag der Spiele soll am 8. Mai in der St. Paul's Cathedral eine Gedenkfeier stattfinden, an der laut der offiziellen Website der Veranstaltung auch der Herzog von Sussex teilnehmen wird.

Einen Besuch bei Prinzessin Kate, die im März ihre Krebserkrankung öffentlich machte, scheint laut dem Royal-Experten Gareth Russel aber eher unwahrscheinlich. Gegenüber dem Portal gbnews.com erklärte der Königshaus-Kenner in einem Interview, warum es für Harry schwierig werden könnte, einen Besuchstermin bei seiner Schwägerin zu ergattern. "Es gibt eine gewisse Skepsis innerhalb des Palastes und sicherlich bei vielen Mitgliedern der britischen Öffentlichkeit, was seine Diskretion angeht und ob etwas in einem anderen Buch oder einem anderen Interview auftauchen wird", erklärte Russel gegenüber dem Portal. Unbegründet scheinen diese Zweifel an Harrys Diskretion nicht zu sein, denn im Januar 2023 veröffentlichte der Herzog von Sussex seine Memoiren "Spare" (deutsch: Reserve), in denen er seine Zeit im Königshaus, seine Beziehung zu den Familienmitgliedern, aber auch einen Konflikt mit Prinz William und Kate ausführlich beschrieb.

Harry kommt nach London - kein Wiedersehen mit Vater Charles

"Offensichtlich wurden einige sehr unfreundliche und wenig schmeichelhafte Dinge über die Prinzessin von Wales in Spare gesagt", führt Russel weiter aus. "Es würde also vom Kensington Palace und dem Prinzen und der Prinzessin von Wales abhängen, ob sie das wollen." Bei Kate handele es sich um jemanden, der versuche, während einer schwierigen medizinischen Behandlung die Privatsphäre zu wahren. Ein Besuch könne dem Kensington Palace daher suspekt sein.

Komplett ausschließen will der Royal-Kenner ein Zusammentreffen zwischen Harry und Kate, die früher gut miteinander befreundet waren, allerdings nicht. "Eine Krankheit kann uns natürlich dazu bringen, unsere Prioritäten zu überdenken, aber beide Seiten müssen an einer solchen Versöhnung interessiert sein, und wer weiß, ob es nicht doch dazu kommt", sagte er gegenüber gbnews.com.

Während ein Treffen zwischen Kate und Harry noch in der Schwebe ist, hat einer dem Besucher schon eine klare Absage erteilt: Harrys Vater, König Charles III., wird seinen Sohn bei dessen Gastspiel in der alten Heimat nicht sehen. Ein Sprecher des Herzogs von Sussex sagte laut der BBC, dies liege an dem "vollen Programm" seines Vaters und er "hoffe, ihn bald zu sehen". Auch Harrys Bruder, Prinz William, wird nicht an der Invictus-Veranstaltung am Mittwoch teilnehmen. Zu weiteren Details des Besuches von Prinz Harry äußerte sich der Buckingham Palace nicht.

Übrigens: Prinz William hat kürzlich ein knappes Update zu Kates Gesundheitszustand gegeben. Der Familie "gehe es gut", sagte der Prinz. Zudem rührte das royale Paar Fans mit einem bislang unbekannten Hochzeitsfoto.