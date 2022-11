Kandidaten bei "Promi Big Brother" 2022 - Wir stellen die Teilnehmer vor

"Promi Big Brother" läuft auch 2022 mit neuen Kandidaten bei Sat.1. Wer sind die Teilnehmer? Werfen Sie mit uns einen Blick in die brodelnde Gerüchteküche!

Bild macht uns schon mal richtig Angst: "NACKT-Alarm im Container!" texten die Kollegen, und man hört förmlich das Beben in ihrer Stimme. Was ist passiert? Nichts Geringeres als " Promi Big Brother" 2022 steht ab dem 18. November ins Haus. Die ganze Nation ist wild auf Infos rund um Start, Sendetermine und mehr. Es herrscht helle Aufregung! Wer zieht diesmal ein in den Container? Es ist die Jubiläums-Show Nr. 10, da müssen wir uns wohl auf einige Überraschungen gefasst machen. Dieses Mal soll (fast) alles anders sein, orakelt Bild, und der Sender selbst ergänzt zur Übertragung der Show kryptisch: "Nur soviel vorab: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und ein jeder geht zufrieden in das Haus."

Wie sieht das Haus diesmal aus? Offenbar sollen die Stars angesichts der bevorstehenden Kicker-WM in eine Unterkunft ziehen, die an ein Fußballstadion erinnert. Was immer wir uns darunter auch vorstellen mögen: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen ihre diversen Herausforderungen unter 24-stündiger Kamera-Beobachtung bewältigen. Wer als letzter Bewohner übrig bleibt, darf satte 100.000 Euro als Gewinn abschleppen. Moderatoren der Show sind wieder Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43), das große Finale wird am 7. Dezember 2022 live übertragen.

"Promi Big Brother": Kandidaten 2022 - Wer sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen?

Zunächst waren nur wenige Namen durchgesickert - und selbst die nur mit Bild als einigermaßen belastbarer Quelle. Sogar auf der eigenen Website von Sat.1 wurden lediglich Bild-Gerüchte ausgespielt - mit dem neckischen Unterton "Ob das wohl alles stimmt?" Doch so langsam beendet der Sender die Gerüchteküche und rückt mit der offiziellen Teilnehmerliste raus:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Micaela Schäfer

Es ist zehn Jahre nach dem " Dschungelcamp" und vier Jahre nach dem " Sommerhaus der Stars", und schon kehrt die frühere GNTM-Kandidatin wieder in einer bedeutsamen Trash-Show auf. Sie arbeitet zurzeit als Erotikmodel und (Nackt)DJane. Die 38-jährige Wahlberlinerin hat bereits angekündigt, auch bei "Promi Big Brother" mit den Textilien zu geizen.

Micaela Schäfer Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Menderes Bagci

Er ist kein besonders tolles Gesangtalent, aber durch seine enorme Hartnäckigkeit erlangte Menderes Bagci in der Welt deutscher Casting-Shows eine spezielle Art von Berühmtheit. 2002 versuchte sich der heute 37-Jährige erstmals bei " DSDS" - und fiel durch. So ging es Jahr für Jahr weiter, doch Menderes ließ sich nie entmutigen. Immer wieder versuchte er es. 2016 nahm er dann an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und verließ die IBES-Show als Dschungelkönig.

Menderes Bagci Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Doreen Steinert

Auch Doreen wurde dank einer Casting-Show berühmt. Als Gewinnerin einer Staffel von "Popstars" gelang ihr sogar ein Nummer Eins Hit in den deutschen Charts! Danach machte die Sängerin erst einmal durch ihre Beziehung zum Rapper Sido auf sich aufmerksam. Mittlerweile ist diese zwar seit rund zehn Jahren beendet, doch Doreen ist nicht aus dem Rampenlicht verschwunden. Sie arbeitet weiter als Sängerin und, wie so viele andere aus ihrer Branche, als Schauspielern.

Lesen Sie dazu auch

Doreen Steinert Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Jörg Knör

Auch Jörg Knör wurde früh in seinem Leben im Fernsehen entdeckt. Allerdings nicht in einer neumodischen Casting-Show, sondern noch im guten alten ÖRR bei Rudi Carrell. In einem anderen Bereich steht der Moderator allerdings im krassen Gegensatz zu einigen der anderen Teilnehmer: Er hat nämlich ein wirklich aus der Menge herausragendes Talent. Mehr als 70 Stimmen kann Jörg Knör perfekt imitieren und begeister damit seit Jahrzehnten sein Publikum im Radio und im Fernsehen.

Jörg Knör Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Jennifer Iglesias

Nach der Trennung von ihrem Freund, den sie sich in der Reality-Show "Der Bachelor" geangelt hatte, sucht Jennifer Iglesias nun nach einer neuen Herausforderung. Und wo sonst wenn nicht in einer weiteren Reality-Show könnte sie diese finden.

Jennifer Iglesias Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Rainer Gottwald

Der Box-Manager bringt definitiv Abwechslung ins Reality-Star lastige Kandidatenfeld. Der ehemalige Profiboxer war nach dem verletzungsbedingten Ende seiner Karriere zunächst lange Zeit in Thailand. Doch seine Liebe zur deutschen Box-Szene war zu stark und er kehrte zurück. Als Promoter von Regina Hallmich hat er sich seinen Ruf seitdem zurückerarbeitet. Vielleicht kann er ja auch den ein oder anderen Reality-Star im Haus promoten, wer weiß.

Rainer Gottwald Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Jay Khan

Der Sänger ist als Mitglied der Boy-Band "US5" berühmt geworden. Nach dem Ende der Gruppe war er weiterhin musikalisch tätig, doch blieb dem großen Rampenlicht, ob gewollt oder nicht, eher fern. Doch im vergangenen Jahr kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und gründete, zusammen mit Sänger Marc Terenzi, die Gruppe "Team 5ünf".

Jay Khan Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Tanja Tischewitsch

Als ehemalige DSDS-Kandidatin kam Tanja Tischewitsch nach ihrer Teilnahme kurzzeitig zu Ruhm. Doch die Geburt ihres Sohnes sorgte dafür, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzog und auf ihre Familie konzentrierte. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen scheint sie also auch sehr gut ohne die Aufmerksamkeit auszukommen. Doch irgendwann ist es auch mal genug mit der Genügsamkeit und so ist sie nun wieder da und kommt durch "Promi Big Brother" zurück ins Fernsehen.

Tanja Tischewitsch Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Sam Dylan

Ein weiterer Promi der Kategorie Reality-Star: Sam Dylan wurde durch "Prince Charming" bekannt und tingelt seither durch die Welt des Reality-TV. Er ist daher in der Szene bestens vernetzt. Das geht so weit, dass er sogar schon in einer Beziehung mit dem Gewinner von "Promi Big Brother" aus dem vergangenen Jahr war. Dass dieser ihm Tipps geben könnte, schließt Sam aufgrund der wohl nicht so schön ausgefallenen Trennung allerdings aus.

Sam Dylan Foto: Nadine Rupp / Sat.1

Diana Schell

Die TV-Moderatorin hat eine klare Botschaft für Frauen: Es lohnt sich, das Leben zu genießen. Dieses Motto zeigte sie dann auch, indem sie sich für den Playboy auszog. Diese etwas eigenwillige Art und Weise, sich zum Vorbild für Frauen zu machen, soll aber nicht ihr einziger großer Auftritt in der zweiten Hälfte ihres Lebens bleiben. Daher zieht Diana Schell nun als Kandidatin bei "Promi Big Brother" in die WG.

Diana Schell Foto: Nadine Ruppert / Sat.1

Jörg Dahlmann

Dass der Fußball-Moderator Jörg Dahlmann mit dabei ist in der Promi-WG, hätten im Voraus wohl nicht allzu viele Zuschauer erwartet. Denn gleichzeitig mit "Promi Big Brother" findet auch die Fußball WM statt. Für einen Fußball-Fan aus Leidenschaft wie Jörg Dahlmann dürfte es die reinste Qual sein, die Spiele zu verpassen und stattdessen seine Zeit mit diversen Reality-Stars zu verbringen. Doch wer weiß, vielleicht ist den Kandidatinnen und Kandidaten die Wahl zwischen "Promi Big Brother" und WM auch durch das diesjährige Gastgeberland etwas erleichtert worden.

Jörg Dahlmann Foto: Nadine Ruppert / Sat.1

Walentina Doronina

Die jüngste Kandidatin ist womöglich auch die lauteste. Schon im Voraus hat die hauptberufliche Influenzerin angedeutet, dass sie keinen Konflikt scheut. Ihre Mitbewohner werden sie also vermutlich lieben! Auch Äußerungen der jungen Reality-TV erprobten Walentina wie "mich kann so schnell keiner verarschen" dürften bei einigen Zuschauern freudige Erwartungen auf viele interessante Streitereien wecken.

Walentina Doronina Foto: Nadine Ruppert / Sat.1

"Promi Big Brother" 2022: Diese Kandidaten sind womöglich auch mit dabei

Jürgen Milski

Jürgen Milski ist ein "Big Brother"-Mann der ersten Stunde. Der heute 58-Jährige wurde der Nation im Jahr 2000 mit der allerersten Staffel bekannt. Danach nahm er gemeinsam mit "Big Brother"-Mitbewohner Zlatko die Hit-Single "Großer Bruder" auf. Nun soll der Entertainer auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei sein. Das verriet ein angeblicher Insider OKmag.de - behauptet jedenfalls sat1.de. Soviel Gerüchte-Verschlingung muss sein.