150 Teilnehmer bei Pro-Palästina Demo in Frankfurt

In Frankfurt haben am Samstag rund 150 Menschen an einer propalästinensischen Kundgebung teilgenommen. Nach Polizeiangaben sei die Teilnehmerzahl damit deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Demonstration unter dem Motto «Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten» sei die größte von mehreren propalästinensischen Versammlungen. Allesamt verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Am 7. Oktober 2023 hatten islamistische Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen von Gaza aus Israel überfallen. Bei den überraschenden Angriffen über Land, See und Luft töteten sie rund 1.200 Menschen und verschleppten etwa 240 in den Gazastreifen. Israel reagierte mit harten Gegenangriffen.