Prozess

19:17 Uhr

Tod auf dem Gardasee: Angehörige sind entsetzt über die Angeklagten

Plus Zwei Münchner sollen einen Bootsunfall verursacht haben, bei dem ein italienisches Paar starb. Nun schildern Zeugen, dass die beiden sturzbetrunken waren.

Der Angeklagte betritt den Gerichtssaal Nummer 67 durch einen Seiteneingang. Patrick K. trägt ein dunkelblaues Jackett, ein weißes Hemd, Jeans, schwarze Schuhe und eine dunkelblaue Maske. Sein Gesichtsausdruck ist nicht zu erkennen, aber auf K. liegt Gewicht, das ist nicht zu übersehen. Anfang Juli stellte er sich in einer Nacht- und Nebelaktion am Brenner, er kam in Brescia in Haft und sitzt nun bei Modena in Hausarrest.

