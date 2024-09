Punica feiert sein Comeback - doch es gibt eine Veränderung

Punica ist wieder da! Nachdem die Produktion des Kultgetränks aus den 90er-Jahren 2022 eingestellt wurde, sind die Säfte wieder zurück in den deutschen Supermärkten. Das verkündet der Hersteller Columbus Drinks. Die Neuauflage der -Säfte kann bei Edeka oder Rewe gekauft werden.

Es gibt aber Veränderungen: Auf den Punica-Plopp müssen Nostalgiker leider verzichten, denn ein lautes Ploppen beim Öffnen der Flasche wird es nicht mehr geben. Punica gibt es zur Enttäuschung vieler Fans nur noch in PET-Flaschen, statt in den gewohnten Glasflaschen. Die Säfte kommen in drei Geschmacksrichtungen: klassisch in Multivitamin, Fruchtig Rot oder in Melon Tropic.

Punica zurück: Jimi Blue Ochsenknecht macht Werbung

In den 90er Jahren machte Punica durch eine auffallend junge Ansprache mit Comicfiguren und der sogenannten „Punica-Oase“ in Fernsehwerbespots auf sich aufmerksam, doch auch das ändert sich. Jetzt sollen Influencer neue Kunden für die Punica-Säfte anlocken. Zielgruppe sind nicht mehr Kinder, sondern junge Erwachsene, die mit Punica aufgewachsen sind.

Die Sängerin Bahar Kizil von der früheren Girlgroup „Monrose“ oder Jimi Blue Ochsenknecht packen auf ihren Instagram-Kanälen eine Punica-Mystery-Box aus. Um sich auf das Punica-Comeback einzustimmen, geht es auf eine Reise in die 2000er Jahre. Neben dem Saft befinden sich in der Box eine Digicam, ein Ed-Hardy-Cappy und Lidschatten von Manhatten - die User in den Kommentaren sind begeistert.

Vor einem Jahr wurde Punica vom Markt genommen

2023 war die Fruchtsaftmarke Punica vollständig vom Markt genommen worden. Das hatte damals der US-Getränkekonzern Pepsico in Neu-Isenburg bei Frankfurt mitgeteilt. 2022 hatte Pepsico die Mehrheit seiner Saftsparte einschließlich Punica an den Finanzinvestor PAI Partners verkauft und blieb nur noch mit 39 Prozent beteiligt. Das neue Gemeinschaftsunternehmen Tropical Brands Group habe die strategischen Prioritäten überprüft und die Entscheidung getroffen, Punica vom Markt zu nehmen, teilte Pepsico vergangenes Jahr mit.