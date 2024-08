Quallenplage in Ligurien und in der Toskana versetzt Urlauber und Fischer in Sorge

Wer nach Ligurien oder in die Toskana reist, erwartet malerische Stände und glitzerndes Meer. Das bekommt man auch. Doch bei näherem Hinsehen wird die Urlaubsstimmung schnell getrübt. Wo das Wasser normalerweise glasklar ist, treiben aktuell tonnenweise Quallen an der Oberfläche.

Quallen-Invasion in Ligurien und in der Toskana sorgt für Probleme

Wie Südtirol News berichtet, sind die Strände von Sanremo bis La Spezia von einer regelrechten Invasion betroffen. Katastrophal ist die Situation vor allem für die lokale Fischerei in Ligurien. „In 40 Jahren Fischerei habe ich noch nie eine solche Situation erlebt“, wird ein Fischer von Südtirol News zitiert. Normalerweise seien seine Netze mit Fischen und Meeresfrüchten gefüllt. Das habe sich nun geändert. „Die Netze sind voll von den glitschigen Biestern und fast ohne Fische“, klagt der Fischer.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Ligurien viele Quallen – insbesondere in den Gebieten Varazze, Albisola und Sestri Levante. Experten zufolge liegt das auch an der Zunahme der Fischerei. Würden die Fische weniger, würde die Lücke von Quallen gefüllt.

Auch in der Toskana gibt es in diesem Jahr mehr Quallen als in den Vorjahren. Deshalb wurde nun das „Medusometro“ eingeführt. Dieses informiert Badegäste mit einem Ampelsystem über die Anzahl der Quallen im Meer. Die zahlreichen Quallen seien ein Nebeneffekt der ansteigenden Meerestemperatur, wie Giovanni Raimondi, wissenschaftlicher Koordinator des Livorno-Aquariums, Corriere Fiorentino erklärt. Auch Strömungen sorgen dafür, dass die Quallen an bestimmte Strände gespült werden. An einigen Stränden in der Toskana wurden Unterwassernetze zum Schutz gegen Quallen ausgebreitet.

Unklar, ob Quallen-Invasion einmaliges Phänomen bleibt

Noch ist unklar, ob es sich bei der Quallenplage um ein einmaliges Phänomen handelt oder ob sich Einheimische und Urlauber auch in den kommenden Jahren darauf einstellen müssen. Eine Berührung mit den Quallen kann schmerzhaft enden. Raimondi rät, die betroffenen Stellen nicht mir Süßwasser auszuspülen, sondern nur mit Meerwasser. Die Wunden können dann mit Ammoniak aus der Apotheke behandelt werden.