US-Schauspielerin zahlreicher bekannter TV-Serien ums Leben gekommen

Rae Allen gehörte zu den bekanntesten noch lebenden US-Schauspielerinnen der Gegenwart im Alter von über 90 Jahren. Nun ist die Actrice einem natürlichen Tod erlegen.

Die bekannte amerikanische Schauspielerin Rae Allen ist gestorben. Die 1926 geborene Actrice ist im Alter von 95 Jahren ums Leben gekommen. Wie der persönliche Manager dem People-Magazin erklärte, sei ein natürlicher Tod für das Ableben der bekannten Darstellerin verantwortlich.

Schauspielerin Rae Allen ist tot - Mitwirken bei "Die Sopranos" und "Grey's Anatomy"

Rae Allen war deutschen TV-Fans vor allem aufgrund des Mitwirkens bei so prominenten Serien wie "Die Sopranos" oder auch der Ärzte-Serie "Grey's Anatomy" bekannt. Bei den "Sopranos" spielte die Schauspielerin 2004 in mehreren Folgen die Rolle der Quintina Blundetto. Auch bei Kinoproduktionen war sie zu sehen:

Auf der Leinwand agierte sie in mehreren Nebenrollen, etwa in der Science-Fiction-Serie "Stargate" und "Die Liebe in mir". Wie so viele ihrer Schauspielkollegen und -kolleginnen begann Allen mit dem Theater spielen, ehe sie es zu Serien- und Filmproduktionen zog. So stand Rae Allen unter anderem im Musical "The Pajama Game" am Broadway auf der Theaterbühne.

Rae Allen: Darstellerin in zahlreicher auch in Deutschland bekannten TV-Serien

Anfang der Siebziger-Jahre gewann Raffaella Julia Theresa Abruzzo, so ihr richtiger Name, einen Tony Award als beste Nebendarstellerin der Komödie "And Miss Reardon Drinks a Little". Im darauffolgenden Jahrzehnt war die gebürtige New Yorkerin (Brooklyn) schließlich vermehrt im amerikanischen Film und Fernsehen zuhause und spielte auch Gastrollen bei auch in Deutschland prominenten Formaten. Dazu gehören die Kultserien "Lou Grant", "Remington Steele" mit Pierce Brosnan, NYPD Blue oder auch "Seinfeld".

Seit dem Jahr 2011 zog sich Rae Allen jedoch angesichts ihres stolzen Alters zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.