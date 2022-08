"Mogelpackung des Monats": So wird beim Preis von Rama getrickst

Die Verbraucherzentrale hat den Titel "Mogelpackung des Monats" im August an Rama verliehen. Mit welchem Trick der Preis der Magarine erhöht wurde.

"So viele Beschwerden zu einer Mogelpackung haben wir in so kurzer Zeit noch nie erhalten", schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg auf ihrer Webseite. Bei dem Produkt, das aktuell für so viel Ärger sorgt, handelt es sich um Rama. Die Marke sei schon öfter wegen versteckter Preiserhöhungen negativ aufgefallen, jetzt hat sie den Titel "Mogelpackung des Monats August" erhalten.

Laut der Verbraucherzentrale trickst der Lebensmittelhersteller Upfield mit seiner Marke Rama die Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Seit Kurzem sind in einem Becher nur noch 400, statt wie bisher 500 Gramm Margarine. Der Preis bleibt bei vielen Händlern aber mit 2,19 Euro unverändert. Das entspricht einer versteckten Preiserhöhung von 25 Prozent. Was dabei besonders dreist ist: Der Becher bleibt gleich groß. "Damit täuscht Upfield aus unserer Sicht mehr Inhalt vor, denn in die Packung schauen kann man vor dem Kauf natürlich nicht", so die Verbraucherzentrale.

Mogelpackung des Monats August: Rama-Hersteller rechtfertigt sich

Das Unternehmen rechtfertigt die Preiserhöhung mit "dramatischen Kostensteigerungen in unserer gesamten Lieferkette, einschließlich unserer Rohstoffe". Die Herstellung der Produkte würde mittlerweile viel mehr kosten als noch vor einem Jahr, so Upfield in einer Stellungnahme. Weil das Unternehmen möchte, dass seine Produkte bezahlbar bleiben, hätte es den Inhalt des Bechers "leicht reduziert". Die Änderung sei auf der Verpackung deutlich erkennbar.

Rama: Preis steigt immer weiter

Nach Angaben der Verbraucherzentrale ist eine Preiserhöhung bei Rama keine Seltenheit. In den vergangenen Jahren sei der Preis schrittweise gestiegen. Dafür wendete Upfield verschiedene Methosen an. Entweder das Unternehmen erhöhte den Preis auf die herkömmliche Art oder es verringerte den Inhalt. Eine dritte Methode war, das Fett durch "streichfähiges Wasser" zu ersetzen. 2008 kostete der 500-Gramm-Becher der klassischen Rama mit 80 Prozent Fett meist 1,09 Euro. Mittlerweile muss man für einen 400-Gramm-Becher mit 60 Prozent Fett 2,19 Euro bezahlen.