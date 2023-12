Reisen

vor 33 Min.

Handgepäck beim Reisen muss immer kleiner sein: Diese Regeln gelten

Mit dem Handgepäck in den Flieger und ab in den Kurzurlaub - von wegen. An vielen Flughäfen wartet eine Überraschung. Denn die Handgepäckstücke müssen nun oft kleiner sein, als bisher. Alles wichtige im Überblick.

Von Tiana Zoric Artikel anhören Shape