Unfall auf A3 - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 63-Jährige am Vormittag von einem Auto touchiert und ist daraufhin gestürzt. Der niederländische Autofahrer wollte gerade die Fahrspur wechseln.

Der Polizei zufolge wurde der schwer verletzte Motorradfahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Um den Einsatz zu ermöglichen, wurde die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Main für etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Zwischenzeitlich bildete sich ein knapp 13 Kilometer langer Stau. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder.