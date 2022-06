"Rock im Park" 2022: Infos zu Line-up, Tickets, Termin und Camping

Volbeat

100 Gecs

A Day To Remember

Airbourne

Beatsteaks

Billy Talent

Black Veil Brides

Boys Noize

Bullet For My Valentine

Bush

Daughtry

Digitalism

Donna Missal

Drangsal

Grandson

Impvlse*

Korn

Myles Kennedy

Royal Republic

Shinedown

Skynd

Tempt

The Faim

The Pretty Reckless

Tremonti

Green Day

102 Boyz

August Burns

Red Broilers

Danko Jones

Donots

Fire From The Gods

Jan Delay & Disko No. 1

Måneskin

Marteria

Masked Wolf

Late Night Special: Scooter

Special: Scooter Serious Klein

Spiritbox

SSIO

Stick To Your Guns

The Distillers

The Murder Capital

The Offspring

Trettmann

Unprocessed

Weezer

You Me At Six