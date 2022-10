Roland Kaiser geht 2023 auf Open-Air-Tour: Tickets ab heute im Vorverkauf

Roland Kaiser macht mit 70 Jahren längst noch nicht Schluss. Der Schlagerstart wird im Jahr 2023 auf große Open-Air-Tournee gehen. Tickets gibt es ab sofort.

Roland Kaiser ist so etwas wie der Inbegriff des deutschen Schlagers. Seinen Durchbruch feierte er bereits 1980 mit dem Hit "Santa Maria", er steht seit 46 Jahren auf der Bühne und ist aus der deutschen Musiklandschaft längst nicht mehr wegzudenken. Mit nunmehr 70 Jahren weiß er noch immer, wie er das Publikum bei Live-Shows unterhalten kann. Das will er auch im Jahr 2023 beweisen, denn Kaiser wird, genau wie Helene Fischer, auf Deutschland-Tour gehen.

Roland Kaiser 2023 auf Tour: "ALLES O.K.!"-Open Airs

Der Schlagerstar dürfte einige Fans mit seiner neuen Open Air-Tournee freudig überraschen. Der Schlagerstar ist immer noch fit und hat eine große Tour geplant, die im Mai 2023 ihren Anfang neben wird. Die Deutschland-Tour steht unter dem Motto "Alles O. K.!" und wird auch einen Abstecher nach Österreich machen.

Kaiser wird mit den "ALLES O.K.!"-Open Airs in 25 Städten auftreten. Den Auftakt wird er in Bad Segeberg hinlegen, das große Finale steigt dann Anfang September in Bremerhaven. Der Schlagersänger hat sich offenkundig einiges vorgenommen.

Roland Kaiser 2023: Alle Termine der Deutschland-Tour

20. Mai 2023: Bad Segeberg (Kalkberg Arena)

(Kalkberg Arena) 03. Juni 2023: Schwarzenberg (Waldbühne Schwarzenberg )

(Waldbühne ) 04. Juni 2023: Kamenz (Hutbergbühne)

(Hutbergbühne) 09. Juni 2023: Bruchsal (Schloss Bruchsal – Schlossgarten)

(Schloss – Schlossgarten) 10. Juni 2023: Willingen (Festivalgelände am Sauerlandstern)

(Festivalgelände am Sauerlandstern) 16. Juni 2023: Meppen ( Emsland Open Air)

( Open Air) 17. Juni 2023: Mönchengladbach (SparkassenPark Mönchengladbach )

(SparkassenPark ) 23. Juni 2023: Cottbus (Spreeauenpark)

(Spreeauenpark) 24. Juni 2023: Leipzig (SommerArena auf der Festwiese Leipzig )

(SommerArena auf der Festwiese ) 25. Juni 2023: Friedberg / Hessen ( Friedberg Open Air Sommer – Seewiese)

( Open Air Sommer – Seewiese) 01. Juli 2023: Klagenfurt ( Wörthersee Ostbucht)

( Ostbucht) 02. Juli 2023: Wien ( Schloss Schönbrunn – Ehrenhof)

( – Ehrenhof) 07. Juli 2023: Bonn ( Kunst!Rasen )

( ) 08. Juli 2023: Rostock (IGA Parkbühne Rostock )

(IGA Parkbühne ) 20. Juli 2023: Rosenheim (Sommerfestival Rosenheim )

(Sommerfestival ) 21. Juli 2023: Salem (Schloss Salem )

(Schloss ) 22. Juli 2023: Fulda (Domplatz)

(Domplatz) 10. August 2023: Neu-Ulm (Wiley Sportpark)

(Wiley Sportpark) 11. August 2023: Coburg (Schlosspark Coburg )

(Schlosspark ) 12. August 2023: Magdeburg (Domplatz)

(Domplatz) 18. August 2023: Erfurt (Domplatz)

(Domplatz) 19. August 2023: St. Goarshausen (Loreley Freilichtbühne)

(Loreley Freilichtbühne) 20. August 2023: Halle / Westfalen (OWL Arena)

(OWL Arena) 26. August 2023: Berlin ( Waldbühne Berlin )

( ) 02. September 2023: Bremerhaven (Open Air an der Stadthalle Bremerhaven )

Tour von Roland Kaiser 2023: Tickets ab heute im Vorverkauf

Am Donnerstag, 27. Oktober 2022, um 10.00 Uhr ist der offizielle Vorverkauf für die "ALLES O.K.!"-Open Airs gestartet. Tickets für die Konzerte gibt es ab sofort bei Eventim.

Karten für die Events sind ab 64,40 Euro zu haben. Wer ein VIP Package will, muss mindestens 169,95 Euro auf den Tisch legen.