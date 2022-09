Razzia bei russischem Oligarchen Usmanow am Tegernsee

Am Tegernsee läuft eine Razzia bei dem russischen Oligarchen Alischer Usmanow. Der Geschäftsmann wird der Steuerhinterziehung verdächtigt.

Seit Mittwochmorgen läuft eine Razzia bei Alischer Usmanow. Deutsche Behörden durchsuchen Wohn- und Geschäftsräume des russisch-usbekischen Oligarchen in Rottach-Egern am Tegernsee. Über dem Anwesen mit der Hausnummer 12 sollen Anwohnerinnen und Anwohner zunächst ein Summen gehört haben. Dann war eine Drohne zu sehen gewesen, welche die Razzia einläutete.

Usmanow wird der Steuerhinterziehung verdächtigt

Usmanow soll sich seit dem Jahr 2016 häufig in seiner Villa in Rottach-Egern aufgehalten haben. Seine Aufenthalte dauerten teilweise länger an, weswegen die deutschen Behörden nun davon ausgehen, dass der Geschäftsmann in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein könnte. Eine Steuererklärung hat er offenbar nicht eingereicht.

Die Staatsanwaltschaft München II verdächtigt Usmanow daher der Steuerhinterziehung. Die eingeschalteten Fahnder sollen nun die weltweiten Geschäftsbeziehungen von Usmanow durchleuchten. Dadurch soll geklärt werden, ob Usmanow Steuern hinterzogen hat und in welchem Umfang, falls sich der Verdacht erhärten sollte.

Usmanow wird Nähe zu Putin nachgesagt

Usmanow wird eine besondere Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin nachgesagt, der jüngst die Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte ausgerufen hat. Von diesem erhielt er auch den Verdienstorden für das Vaterland III. Grades. Laut dem Forbes-Magazin besitzt der 69-Jährige das beträchtliche Vermögen von 14,6 Milliarden Euro. Das meiste Geld hat er durch ein Firmenimperium in der Stahl- und Metallindustrie verdient. Usmanow hielt auch Anteile am Londoner Fußball-Klub Arsenal London, verkaufte diese im Jahr 2018 aber für rund 600 Millionen Euro.

In den Ermittlungen werden derartige Geschäfte eine Rolle spielen. Es soll geklärt werden, ob Usmanow auf sein Einkommen Steuern in Deutschland hätte zahlen müssen. Der is Usbekistan geborene Milliardär steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union. Sein Vermögen in der EU ist seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eingefroren. Dagegen will Usmanow juristisch vorgehen.