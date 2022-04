Niederlande: Ein Flashmob mit der Königsfamilie

Plus König Willem-Alexander und seine Familie verlieren zunehmend an Vertrauen im Volk. Der Nationalfeiertag kam da gerade recht.

Da lehnt sich also der König auf die Holztheke und fragt mit schelmischem Grinsen: „Was gibt es für mich?“ Ein Gläschen Kräuterbitter, klar. Es folgen ein kurzer Plausch mit dem Mann am Stand-Ausschank und natürlich ein Stößchen – auf Willem-Alexander, auf seinen 55. Geburtstag! „Lang lebe der König“, rufen einige der Danebenstehenden. Dann ziehen der König und seine Frau Máxima weiter, im Tross die gesamte niederländische Königsfamilie.