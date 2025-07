Prinzessin Kate und Prinz William: Royals veröffentlichen süßes Foto von besonderem Familienmitglied

Prinzessin Kate und Prinz William sorgten jüngst für besonders herzliche Reaktionen bei Royal-Fans: Das Paar veröffentlichte am 11. April auf seinem Instagram-Account ein neues, bislang unveröffentlichtes Bild eines geliebten Familienmitglieds. Doch wer ist den beiden so wichtig, dass er eine Erwähnung auf dem offiziellen Account verdient?

William und Kate veröffentlichen süßes Foto - Rührende Worte für „Orla“

Auf Instagram posteten die Royals am 11. April ein stimmungsvolles Foto ihrer schwarzen Cocker-Spaniel-Dame Orla. Mit nassem Fell und aufmerksamem Blick steht sie auf einer Wiese – offenbar frisch aus einem kleinen Abenteuer in der Natur zurückgekehrt. Dazu schrieben William und Kate: „An diesem #NationalPetDay feiern wir die Tiere, die so viel Freude, Kameradschaft und Liebe in unser Leben bringen.“

Die Reaktionen auf das Bild ließen nicht lange auf sich warten – allen voran von Kates Bruder James Middleton, der laut People Magazine als passionierter Hundeliebhaber Orla als Züchter selbst an die Familie gegeben hatte. In den Kommentaren schrieb er schlicht: „In jeder Hinsicht schön.“

Von Lupo zu Orla – Cocker Spaniel wird zur treuen Begleiterin von Prinzessin Kate

Orla ist nicht der erste Hund der Familie: Bereits 2011 erhielten William und Kate den Cocker Spaniel „Lupo“ – ebenfalls von James Middleton –, der das Paar viele Jahre begleitete, bis er 2020 verstarb. Laut Daily Mail soll der Verlust für die Familie sehr schmerzhaft gewesen sein. Ein Insider berichtete damals: „Sie waren am Boden zerstört, als Lupo verstarb.“

Noch im selben Jahr zog Orla als neue Begleiterin ins Haus – ein kleiner Lichtblick in einer schweren Zeit. Laut People Magazine wurde sie vor allem auch für die Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) schnell zu einer treuen Gefährtin. Und trotz ihrer seltenen öffentlichen Auftritte ist Orla ein fester Bestandteil des Familienlebens. Sie war nicht nur bei Geburtstagsfotos von Prinzessin Charlotte zu sehen – zum siebten und achten Geburtstag – sondern begleitete Prinzessin Kate auch 2022 zum Royal Charity Polo Cup.

Einen besonders privaten Einblick in das Leben der Königsfamilie mit ihrem Hund gab im vergangenen Jahr übrigens Prinz William. Während eines Besuchs in Cornwall verriet er gegenüber einer Passantin, dass Orla nachts bei Kate und ihm im Bett schlafe. „Er sagte, dass sein kleiner Hund nachts bei ihnen im Bett schläft, bei ihm und Kate“, erzählte die Zuhörerin laut The Mirror.

Orla stand am britischen „National Pet Day“ aber nicht allein im Rampenlicht. Auch andere Mitglieder des britischen Königshauses zeigten zum Feiertag ihre tierischen Begleiter. Sarah Ferguson, die Herzogin von York, postete auf Instagram ein Foto mit ihren Hunden, darunter die berühmten Corgis „Sandy“ und „Muick“, die sie von der verstorbenen Queen Elizabeth II. geerbt hatte. Ihr Kommentar: „Das Leben ist einfach viel schöner mit diesen wunderbaren pelzigen Freunden an meiner Seite.“