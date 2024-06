Nach Festival: Leiche auf Campingplatz gefunden

Auf dem ehemaligen Braunkohle-Tagebaugelände Ferropolis in Sachsen-Anhalt finden seit Jahren Festivals statt. Jetzt ist dort ein Toter entdeckt worden.

Auf einem Campingplatz am Veranstaltungsgelände Ferropolis in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt ist am Montag die Leiche eines 37 Jahre alten Mannes gefunden worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Dessau-Roßlau mit. Der Mann aus Niedersachsen hatte dort den Angaben nach am Wochenende ein Festival besucht.

Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt und dauerten an, hieß es. Die Ursache für den Tod des Mannes war bislang unklar. Zur Klärung hatte die Staatsanwaltschaft demnach eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams beantragt.

(dpa)