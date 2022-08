"Samaritan": Start, Handlung und Besetzung des Thrillers mit Sylvester Stallone

"Samaritan" mit Sylvester Stallone: Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Stream des neuen Amazon-Films. Auch einen Trailer bieten wir Ihnen an.

Samaritan: Amazon hat einen neuen Action-Thriller mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle im Programm. Wir liefern Ihnen dazu alle Infos. Wie steht es mit dem Trailer?

"Samaritan": Wann war der Start bei Amazon Prime Video?

Amazon hatte den Start des Films auf Freitag, den 26. August 2022, gelegt. Der Anbieter meldete mit stolzgeschwellter Brust, dass die Premiere "in über 240 Ländern und Territorien exklusiv" bei Prime Video zu sehen war.

Handlung: Worum geht es bei "Samaritan"?

Sam Clarey ist 13 Jahre alt und lebt in der fiktiven Stadt Granite City. Als plötzlich ein neuer Nachbar auftaucht, wird der Junge in ein mysteriöses Geschehen hineingezogen. Sam vermutet nämlich, dass der Neue in Wirklichkeit eine Legende ist, die lange von der Bildfläche verschwunden war. In der Tat ist es so, dass der geheimnisvolle Mr. Smith vor zwei Jahrzehnten über Superkräfte verfügte, die ihn zum Samariter der Stadt gemacht haben. Nach einer legendären Lagerhaus-Schlacht gegen seinen erbitterten Gegner Nemesis war der Samariter allerdings für tot erklärt worden. Dennoch glauben einige Bewohner, unter ihnen Sam, dass der Samariter noch lebt. Da die Kriminalität in der Stadt auszuufern droht, will Sam Mr. Smith aus seinem Versteck locken, um Granite City vor dem nackten Ruin zu bewahren. Werden der Junge und seine Mitstreiter es schaffen?

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Samaritan"?

Zu den Darstellern gehören

Sylvester Stallone als Joe Smith

Javon "Wanna" Walton als Sam

Pilou Asbæk als Cyrus

Moises Arias als Reza

Angel Nair als Bag Lady

Ritchie Montgomery als Elderly Cashier

David M Sandoval Jr. als Police Officer

Kevin Mikal Curry als Omar

Eric Daniel Stumpp als Homeless Driver

Sophia Tatum als Sil

Nicholas Logan als Beaten Cop

Jaime Andrews als Newscaster

Joe Knezevich als Truth Speak Host

Brice Anthony Heller als Bus Junkie #2

Deacon Randle als The Fireman

Weitere Rollen werden verkörpert von

Dascha Polanko

Martin Starr

Michael Aaron Milligan

Regie führt Julius Avery, Executive Producer sind Bragi F. Schut, David Kern, Adam Rosenberg und Guy Riedel.

Samaritan ist eine Balboa Produktion im Auftrag von MGM Pictures.

Stream von "Samaritan" bei Amazon Prime Video

Die Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video kostet 7,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo beträgt der Preis 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Der Dienst kann laut Anbieter 30 Tage kostenlos genutzt werden. Er streamt Filme und Serien auf Amazon Fire TV, Smart-TV, Tablet, Smartphone oder die Spielekonsole. Die Videos können auch heruntergeladen und offline gesehen werden. Alle Preisangaben sind auf dem Stand vom 1. Juli 2022.

Die Prime-Mitgliedschaft bedeutet nicht, dass das gesamte Video-Portfolio des Anbieters kostenlos genutzt werden kann - manche Titel stehen auch nur zum Kauf oder zur Miete bereit.

"Samaritan": Der Trailer zum Film bei Amazon Prime Video

Um Ihnen einen Vorgeschmack auf den Film zu bieten, haben wir hier den offiziellen deutschen Trailer zu "Samaritan" für Sie: