Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie": Alle Infos zu Handlung, Folgen und Cast

"Santa Clause: Die Serie", Staffel 2: Hier liefern wir Ihnen Informationen über Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Disney+.

Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" ist bei Disney+ verfügbar. Scott Calvin und seine Familie kehren erneut ins Weihnachtsgeschäft am Nordpol zurück. Disney+ hatte im Dezember 2022, sofort nach dem Ende der ersten Staffel, grünes Licht für Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" gegeben.

Produziert von Disney Branded Television und 20th Television, ist auch die neue Staffel der Serie "Santa Clause: Die Serie" bei Disney+ zu sehen. Wann ging es los? Worum geht es in der neuen Staffel, und wer ist im Cast dabei? Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream sowie einen Trailer finden Sie hier.

Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" - Wann war der Start?

Am 8. November 2023 war es soweit: Die neue Staffel von "Santa Clause: Die Serie" ging mit gleich zwei neuen Folgen los. Seitdem kommt bis zum Staffelfinale am 6. Dezember immer mittwochs eine weitere.

Video: dpa

"Santa Clause: Die Serie" - Folgen von Staffel 2

Wie Staffel 1 hat die zweite Staffel von "Santa Clause: Die Serie" sechs Folgen. Los ging es am 8. November 2023 mit zwei Folgen. Hier sind alle Ausstrahlungstermine:

Folge 1:"The Kribble Krabble Clause", 8. November 2023, Disney+

Folge 2: "Floofy", 8. November 2023, Disney+

Folge 3: "Keine Magie am Tisch!", 15. November 2023, Disney+

Folge 4: "Osterstress", 22. November 2023, Disney+

Folge 5: "B-E-T-T-Y", 29. November 2023, Disney+

Folge 6: "Wanga Banga Langa ", 6. Dezember 2023, Disney+

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Santa Clause: Die Serie", Staffel 2?

Disney+ hat für Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" die Schauspieler und die Rollen, die sie übernehmen, bekanntgegeben. Neben Tim Allen, der erneut in der beliebten Rolle des Santa/Scott Calvin zu sehen ist und gleichzeitig als ausführender Produzent fungiert, treten in der zweiten Staffel weitere Schauspieler auf, darunter Elizabeth Mitchell als Mrs. Claus/Carol, Austin Kane als Cal Calvin Claus, Elizabeth Allen-Dick als Sandra Calvin Claus, Devin Bright als Noel, Gabriel "Fluffy" Iglesias als Kris Kringle und Eric Stonestreet als Magnus Antas, auch bekannt als "Der Verrückte Santa". Matilda Lawler kehrt als Betty, die Chefin des Weihnachtsmanns, in einer wiederkehrenden Gastrolle zurück, und die neue Darstellerin Marta Kessler wird als Olga zu sehen sein. Weitere Darsteller sind Liam Kyle als Gary, Isabella Bennett als Edie, Sasha Knight als Crouton, Ruby Jay als Riley, Mia Lynn Bangunan als Pontoon und Laura San Giacomo als La Befana, die Weihnachtshexe. Neben Tim Allen wird der preisgekrönte Jack Burditt, bekannt für seine Arbeit an Serien wie "30 Rock," "Modern Family," "Frasier," und "Unbreakable Kimmy Schmidt," weiterhin als ausführender Produzent und Showrunner fungieren. Weitere ausführende Produzenten sind Kevin Hench, Richard Baker und Rick Messina, die alle an "Last Man Standing" und den "Santa Clause"-Filmen beteiligt waren. Zusätzlich sind Jason Winer und Jon Radler von der Small Dog Picture Company an der Produktion beteiligt.

Hier finden Sie eine Übersicht zur Besetzung in "Santa Clause: Die Serie":

Tim Allen - Weihnachtsmann/ Scott Calvin

- Weihnachtsmann/ Elizabeth Mitchell - Mrs. Clause/ Carol

- Mrs. Clause/ Austin Kane - Cal Calvin Clause

- Elizabeth Allen-Dick - Sandra Calvin Clause

- Matilda Lawler - Betty

- Devin Bright - Noel

- Gabriel "Fluffy" Iglesias - Kris Kringle

- Kris Kringle Eric Stonestreet - Magnus Antas

- Marta Kessler - Olga

- Liam Kyle - Gary

- Isabella Bennett - Edie

- Sasha Knight - Crouton

- Crouton Ruby Jay - Riley

Mia Lynn Bangunan - Pontoon

Laura San Giacomo - La Befana

- La Befana Rupali Redd - Grace

Kal Penn - Simon Choksi

- Simon Choksi Izaac Wang - Hugo

- Hugo Latarsha Rose - Olivia

Hinter der Kamera sind in Leitungsfunktionen aktiv:

Jack Burditt als Ausführender Produzent und Showrunner

als Ausführender Produzent und Showrunner Kevin Hench als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Richard Baker als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Rick Messina als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Jason Winer als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Jon Radler als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

Regie führten bisher Katie Locke O'Brien, Charles Randolph-Wright und Jason Winer.

Worum dreht sich die Handlung von "Santa Clause: Die Serie"?

In Staffel 1 von "Santa Clause: Die Serie" ist Scott Calvin, der legendäre Film-Weihnachtsmann, immer noch gern der Geschenkebringer von Groß und Klein - auch nach knapp 30 Jahren im Beruf. Neben Problemen mit der Balance zwischen Familie und Arbeit, muss er sich auch mit der schwindenden Beliebtheit von Weihnachten auseinandersetzen. Weniger glamourös und mit viel zu wenig Zeit für die Familie in der Hand, muss Scott Calvin in der ersten Staffel über eine Pension nachdenken. Eine mögliche Pension kommt aber nur mit einem angemessenen Nachfolger in Frage.

Nachdem Santa Claus in der ersten Staffel keinen Erfolg hatte, einen geeigneten Nachfolger zu finden, setzt er seine Suche in den Episoden der neuen Staffel fort. Da seine Familie ihm in der Vergangenheit half, Weihnachten zu retten, erwägt Scott nun seinen Sohn Cal (dargestellt von Austin Kane) als möglichen neuen Weihnachtsmann, um das Familienunternehmen weiterzuführen. Doch ob dieser überhaupt Interesse daran hat, wird in der neuen Staffel von "Santa Clause: Die Serie" thematisiert.

"Santa Clause: Die Serie": Der Trailer von Staffel 2

Auf dem Youtube-Kanal von Disney Deutschland gibt es einen Trailer von Staffel 2. Hier können Sie sehen, was Sie in der neuen Staffel von "Santa Clause: Die Serie" erwartet:



Der Stream von "Santa Clause: Die Serie" bei Disney+

Der Streamingdienst Disney+ bietet ein Monatsabonnement zum Preis von 8,99 Euro pro Monat (5,99 Euro mit Werbung) an (Stand: November 2023). Weitere Informationen zu den Abos finden Sie auf der Website des Anbieters. (AZ)