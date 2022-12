Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie": Was ist schon bekannt?

"Santa Clause: Die Serie", Staffel 2: Hier liefern wir Ihnen Informationen über Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Disney+.

Disney+ hat sofort nach dem Ende der ersten Staffel grünes Licht für Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" gegeben. Das war Mitte Dezember 2022.

Start der Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie"

Einen Termin für den Start der Staffel können wir beim besten Willen noch nicht vorhersehen, selbst wenn die üblichen Kaffeesatzleser bereits kräftig spekulieren. Bleiben Sie mit uns ganz entspannt - wir melden uns sofort, sobald was durchsickert.

"Santa Clause: Die Serie" - Folgen von Staffel 2

Auch die Titel der einzelnen Episoden sind noch hinter weihnachtlichen Wolken verborgen. Sobald welche rauskommen... Sie wissen schon.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Santa Clause: Die Serie", Staffel 2?

Disney+ hat für Staffel 2 von "Santa Clause: Die Serie" bisher nur Tim Allen und Elizabeth Mitchell als Rückkehrer offiziell bestätigt.

Tim Allen als Weihnachtsmann/ Scott Calvin

als Weihnachtsmann/ Elizabeth Mitchell als Mrs. Clause /Carol

Tim Allen zeichnet außerdem als Ausführender Produzent verantwortlich.

Beim übrigen Cast vertrauen wir einfach mal auf die alte Regel "Never change a winning team" und hoffen, möglichst viele vertraute Gesichter wiederzusehen. Wir haben dabei nur diejenigen berücksichtigt, die in mehr als einer Episode zu sehen waren.

Austin Kane als Cal

als Cal Elizabeth Allen-Dick als Sandra

Matilda Lawler als Betty

Devin Bright als Noel

Rupali Redd als Grace

Kal Penn als Simon Choksi

als Simon Choksi Isabella Bennett als Edie

Sasha Knight als Crouton

Laura San Giacomo als La Befana

Ruby Jay als Riley

Izaac Wang als Hugo

Liam Kyle als Gary

Latarsha Rose als Olivia

Mia Lynn Bangunan als Pontoon

Hinter der Kamera sind in Leitungsfunktionen aktiv:

Jack Burditt als Ausführender Produzent und Showrunner

als Ausführender Produzent und Showrunner Kevin Hench als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

Richard Baker als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Rick Messina als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Jason Winer als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company Jon Radler als Ausführender Produzent für Small Dog Picture Company

Regie führten bisher Katie Locke O'Brien, Charles Randolph-Wright und Jason Winer.

Worum dreht sich die Handlung von "Santa Clause: Die Serie"?

In Staffel 1 von "Santa Clause: Die Serie" ist der legendäre Film-Weihnachtsmann wieder da. Scott Calvin macht auch nach knapp 30 Jahren seinen Job als Geschenkebringer immer noch ganz gern - allerdings verliert Weihnachten als solches viel von seiner traditionellen Popularität und büßt dadurch einiges von seinem bisherigen Glamour ein. Außerdem findet Scott es etwas schwierig, Job und Familie gleichzeitig gerecht zu werden. Kann er in Pension gehen? Es sieht fast so aus, sofern er einen angemessenen Nachfolger auftreibt. Dadurch könnte er den Posten an den Nagel hängen und ein besserer Vater und Ehemann sein. Wird er die Kurve kriegen?

Der Stream von "Santa Clause: Die Serie" bei Disney+

Ein Abo bei Disney+ kostet 8,99 Euro im Monat. Man kann rund 15 Prozent sparen, indem man ein Jahres-Abo für 89,90 Euro abschließt (Stand: Dezember 2022). Alle aktuellen Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Santa Clause: Die Serie": Der Trailer

Bisher gibt es einen Trailer natürlich nur für Staffel 1, aber der ist schon mal sehr schön: