Jan Böhmermann bei der Giovanni Zarrella Show - So reagieren die Fans: "Maximale Irritation"

Jan Böhmermann und Giovanni Zarrella sangen ein gemeinsames Duett bei der Giovanni Zarella Show. Doch nicht alle Fans fanden das gut.

Schlagerfans dürften sie lieben: die Giovanni Zarrella Show. Denn dort treten regelmäßig Stars wie Michelle, Maite Kelly oder Matthias Reim auf.

Und auch die ein oder andere eigene Show-Einlage bringt Giovanni Zarrella auf die Bühne. In der vergangenen Sendung hatte er für seinen eigenen Act einen besonderen Gast dabei: Satiriker Jan Böhmermann.

Giovanni Zarrella Show: Böhmermann und Zarrella singen Duett

Eine Überraschung des Abends war der Auftritt von Jan Böhmermann. Im grünen Pistazien-Kostüm performte er gemeinsam mit Giovanni Zarrella "Kiss" von Prince. Begleitet vom Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld, das Böhmermann schon seit einigen Jahren begleitet.

Doch so ganz überraschend war der Auftritt nun nicht. Zumindest nicht, wenn man Böhmermann auf Instagram folgt. Denn dort kündigte er seinen Auftritt in einer Story an. "Noch fünf Stunden und zehn Minuten – dann geht es los. Um 20.15 Uhr. Die Giovanni Zarrella Show. Im ZDF. Mit Giovanni Zarrella... aber nicht nur", zitiert Bild die Story.

Das Boulevardblatt will außerdem wissen, dass dieser Auftritt Teil eines größeren Plans von Böhmermann sein soll. Denn die Performance soll "mit einem kommenden Projekt in Österreich zu tun haben".

Übrigens: Beim Saison-Auftakt vom ZDF-Fernsehgarten gab es eine Panne. Und auch Maite Kelly hatte bei der Giovanni Zarrella Show mit einem Fauxpas zu kämpfen. Auch Beatrice Egli machte vor einiger Zeit mit einem Malheur Schlagzeilen.

Giovanni Zarrella Show: Böhmermann-Auftritt spaltet Gemüter der Zuschauer

Die Zuschauerinnen und Zuschauer reagierten allerdings unterschiedlich auf das Böhmi-Zarrella-Pistazien-Duett. Unter Böhmermanns Recap-Post auf Instagram kommt der Aufritt ziemlich gut an. "Wie plötzlich die Stimmung im Saal verhalten wurde. Maximale Irritation. Gelungener Auftritt also", schreibt ein User. "Blasser dünner Junge hat wohl wiedermal geslayed", schreibt ein anderer User. Für die Älteren unter uns: Das war ein positiver Kommentar.

Allerdings hagelt es auch einige negative Kommentare. "Grausames Cover eines ikonischen Songs. Prince würde es mit Verachtung strafen. Für den Song reicht ihre Stimme nicht. Downgrading auf Spießbürgerniveau. Sehr medioker", schreibt ein User auf Instagram. (ORIC)