Michelle und Eric Philippi: Will das Schlager-Paar ein Kind adoptieren?

Michelle und Eric Philippi können keine eigenen Kinder mehr kriegen. Doch der Familienplanung tut das keinen Abbruch. Will das Paar nun ein Kind adoptieren?

Michelle und Eric Philippi sind wohl das kontrovers diskutierteste Paar der Schlagerwelt. Vergangenen Sommer haben sich die beiden Schlagersänger öffentlich zu ihrer Liebe bekannt. Fans spekulieren seitdem, wann die Hochzeitsglocken läuten und der Antrag kommt. Aber auch Kritik auf den sozialen Netzwerken wird immer wieder laut - sogar Morddrohungen sollen in der Vergangenheit geäußert worden sein. Der Grund: Zwischen den beiden Schlagerstars liegen 25 Jahre Altersunterschied.

Dem Wunsch nach gemeinsamen Kindern steht das im Weg. Doch der Familienplanung tut das keinen Abbruch. Nun haben sich die beiden zu ihrer Zukunft als Paar und Kinderwünschen geäußert. Adoptieren Michelle und Eric Philippi etwa bald ein Kind?

Michelle und Eric Philippi: Kritiker stören sich am Altersunterschied

Dass sich Fans und Kritiker von Michelle (52) und Eric Philippi (27) immer wieder am Altersunterschied der beiden stören, haben sie in ihrem gemeinsamen Liebes-Duett "Wer sagt es ist falsch, dich zu lieben, wer sagt, wir gehören nicht zusammen?" verarbeitet. Mittlerweile hat vor allem Michelle die nicht abreißende Kritik abgestumpft. Bei der WDR-Talkshow "Kölner Treff", bei der eigentlich auch ihr Ex-Mann Matthias Reim zu Gast sein sollte, sagte sie: "Jeder hat das Recht zu urteilen, jeder darf sagen, was er möchte. Jeder soll auch seine Meinung sagen. Egal, ob es negativ oder positiv ist. Aber mir geht's am Arsch vorbei."

Dass es dem Paar womöglich doch nicht so egal ist, wie es sagt, zeigt ein sarkastischer Post von Eric Philippi auf Instagram. Auf einem Foto macht er sich dort per bildbearbeitender Programme künstlich älter. Beißend steht darunter geschrieben: "Passt es 'So oder <— So?' besser in die Gesellschaft? Liebe ist immer richtig!"

Michelle und Eric Philippi äußern sich zu gemeinsamen Kindern

All das will die beiden aber nicht von ihrer Liebe füreinander abringen. Ganz im Gegenteil. Neben den Hasskommentaren im Netz äußerten sich die Schlagerstars kürzlich in der RTL-Talkshow "Stern TV am Sonntag" zur gemeinsamen Familienplanung.

"Michelle kann leider keine Kinder mehr bekommen", so Eric in der Sendung gegenüber dem Moderatoren-Duo Steffen Hallaschka und Dieter Könnes. Gegen eine Kinderadoption spreche dagegen nichts, so der 27-Jährige weiter. Und auch Michelle scheint von der Idee angetan: "Wir haben so viele Kinder, denen es schlecht geht, und damit etwas Gutes zu tun, das kommt für mich auf jeden Fall infrage".

Übrigens: Ein anderer Schlagerstar bekam im vergangenen Jahr sein 7. Kind mit 83 Jahren. Ein weiteres Schlager-Urgestein führte seine Tochter im Jogginganzug zum Alter.