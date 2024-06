Schlagerkonzert: Warum trägt Andreas Gabalier ein Dynamo-Trikot auf der Bühne?

Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier spielte in Dresden vor 30.000 Fans und trug zunächst - ganz untypisch - ein Dynamo-Trikot. Was es mit dem ungewöhnlichen Outfit auf sich hatte.

Andreas Gabalier ist bei seinen Outfits auf der Bühne eigentlich für Lederhose und kariertes Hemd bekannt. Auch die obligatorische Sonnenbrille und um den Arm gebundene Trachtentücher dürfen nicht fehlen. Nun zeigte er sich aber von einer ganz anderen Seite: Am Samstagabend spielte er im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden und war zunächst eher ungewöhnlich gekleidet. Der selbst ernannte Volksrock'n'Roller stand mit einem Trikot von Dynamo Dresden auf der Bühne und das offenbar ganz spontan. Was es damit auf sich hatte, lesen Sie hier.

Andreas Gabalier: Warum hat er ein Trikot von Dynamo Dresden an?

Andreas Gabalier spielte in Dresden vor rund 30.000 Fans. Vor seinem Konzert bekam er aber noch ein Präsent. Wie die Bild berichtet, überreichte Stadion-Geschäftsführer Ronald Tscherning ihm ein Auswärts-Trikot mit den Worten "Das kleine Gastgeschenk kommt wirklich von Herzen".

Auf der Rückseite des Trikots steht der Name des Österreichers, die Jahreszahl 2024 sowie die Aufschrift "Dahoam in Dresden".

Gabalier freute sich anscheinend über das Outfit und betrat damit zunächst die Bühne, allerdings nur für den Soundcheck vor Konzertbeginn.

Für den Sänger war es das erste Konzert im Dresdner Stadion. Laut Bild sagte Tscherning nach der Show: "Ich glaube, das Konzert war ein echtes Heimspiel. Die Stimmung war einfach fantastisch. Danke Andreas Gabalier und Semmel Concerts."

Und auch Gabalier selbst scheint die Premiere im Stadion gefallen zu haben. Auf Instagram postete der Sänger im Anschluss: "Unvergesslich. Ein Meilenstein unserer Zeit."

Übrigens: Gabalier zieht regelmäßig Tausende Fans in seinen Bann. Nicht immer laufen die Konzerte des Österreichers reibungslos ab. Bei einem Konzert in Ischgl stürmten Aktivisten die Bühne und unterbrachen seinen Auftritt. Ein überraschendes Comeback zurück auf die Bühne hatte übrigens Heino angekündigt - deutsche Fans gehen dabei aber leer aus. (vig)