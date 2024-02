"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Diese ungewöhnliche Ausstrahlung sorgt bei Fans für Frust

Bei der Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" gibt es eine Premiere, die bei manchen deutschen Fans für Frust sorgt. Die Ausstrahlung ist ungewöhnlich.

Frust in der Schlagerwelt: Die neue Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" lief im Februar 2024 nur im österreichischen Fernsehen. In Deutschland soll die Show erst später in SWR und MDR ausgestrahlt werden.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg": Show zuerst nur in Österreich

Normalerweise läuft "Schlager-Spaß mit Andy Borg" zuerst im SWR. Doch im Februar war das anders. Die neue Ausgabe der Show feierte ihre Premiere am 17. Februar 2024 zuerst im österreichischen Fernsehen — und zwar auf ORF2. Fans aus Deutschland müssen sich hingegen noch bis zum 9. März 2024 gedulden. Dann wollen SWR und MDR die neue Folge ausstrahlen. In den sozialen Netzwerken reagieren so einige Fans mit Frust, dass sie länger warten müssen.

Laut dem Branchenportal schlagerprofis.de ist es das erste Mal, dass die Sendung ihre Premiere im österreichischen TV gefeiert hat. Ein Grund wurde dafür nicht genannt. Es könnte damit zusammenhängen, dass mit der Sendung die österreichische Schlager-Legende Hansi Hinterseer geehrt wurde. Andy Borg selbst ist ebenfalls Österreicher, auch wenn er in Deutschland lebt.

"Schlager-Spaß mit Andy Borg" im März 2024 in Deutschland: Das sind die Gäste

Laut ORF2 wurde in der Sendung der 70. Geburtstag von Hansi Hinterseer gefeiert. Als Überraschungsgast ist der TV-Hund Ustin aufgetreten, der gemeinsam mit Hansi Hinterseer in diversen Filmproduktionen zu sehen war.

Auf der Gästeliste für die Show standen folgende Schlager-Stars:

Marc Pircher

Fausta Gallelli

Nick MacKenzie

Claudia Jung

Kees Haak

und die Formation „Stimmen der Berge“

