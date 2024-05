Beatrice Egli muss Konzert unterbrechen: Warum kamen ihr die Tränen?

Schlagerstar Beatrice Egli musste ihren Auftritt in Berlin vor lauter Tränen unterbrechen. Doch was war der Grund für den emotionalen Moment?

Schlagersängerin Beatrice Egli ist auf der Bühne ein Vollprofi. Gleichzeitig gilt die Schweizerin, die nur selten intime Informationen wie etwa über ihren Traummann in der Öffentlichkeit teilt, nicht als emotionslos.

Bei einer der Stationen im Rahmen ihrer "Volles Risiko Tour 2024" wurde die 35-Jährige nun von ihren Gefühlen überwältigt, sodass sie ihr Konzert für einen Moment unterbrechen musste, wie das Branchenportal schlager.de berichtet. Was auf der Bühne genau passierte und mit welchem Song die Unterbrechung zusammenhing, lesen Sie in diesem Artikel.

Schlagerstar Beatrice hält sich in Bezug auf Privatleben bedeckt

Beatrice Egli ist kein Mensch, der mit seinen Gefühlen hinter dem Berg hält. Dennoch sucht die Schlagersängerin für Privates nicht gerade das Licht der Öffentlichkeit: Ihren "Beziehungsstatus" etwa hält die Schweizerin "ganz konsequent privat", wie sie kürzlich gegenüber "ARD brisant" verriet.

Das hindert Fans und Presse nicht daran, immer wieder Gerüchte über ihr Liebesleben zu streuen, beispielsweise ihr nach wie vor ein Verhältnis zu Schlagerstar Florian Silbereisen anzudichten.

Beatrice Egli: Songs verraten private Geschichten und Emotionen

Jedoch enthalten ihre Lieder versteckte Hinweise über ihr Privatleben, wie spätestens der Duett-Song "Du willst es doch auch mit mir" mit Florian Silbereisen zeigte. Doch auch über die Hintergründe ihrer für ebenfalls Spekulationen sorgenden Eheringe erfährt man in einem Song Näheres.

In "Zwischen den Wolken" singt Egli nämlich: "Unser Abschied war leise. So still war's noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür." Gegenüber dem Luxemburger Wort erklärte die Sängerin 2023, nicht eine verblichene Liebesbeziehung werde in dem Song besungen, sondern ihre verstorbenen Großeltern, deren Eheringe sie als Andenken trage.

Beatrice Egli: Plötzlich kommen ihr auf der Bühne die Tränen

Wie nah ihr der Tod ihrer Großeltern geht, mit denen sie laut eigenen Angaben "aufgewachsen und alles mit ihnen erlebt" hat, zeigt ihr jüngster Auftritt am 22. April in Berlin im Rahmen ihrer "Volles Risiko Tour 2024". Wie Schlager.de berichtet, musste Egli ihren Song "Matterhorn" auf der Bühne immer wieder kurzzeitig aussetzen, weil sie von ihren Gefühlen überwältigt wurde.

Der Hintergrund: Auch dieser Song handelt von ihren Großeltern, wie das Portal schreibt. Auf der Bühne soll sie bei der Anmoderation die Erklärung geliefert haben. Oma Margrit und Opa Fritz hätten sie demnach Zeit ihres Lebens bestärkt, nichts im Leben zu bereuen, sondern mutig zu sein und mit dem Herzen zu entscheiden. So sei ihr die Idee gekommen, das Matterhorn zu besteigen, einen der berühmtesten Berge der Alpen.

