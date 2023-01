Winter im Urlaubsparadies: Auf Mallorca schneit es

Das ist ein seltener Anblick: Auf Mallorca hat es in den vergangenen Tagen geschneit. Und die Insel ist nicht der einzige Urlaubsort, der von Schnee überrascht wurde.

Der Winter ist inzwischen auch auf Mallorca angekommen. Nicht nur in den Bergen der Serra de Tramuntana gibt es Frost und Schnee – sogar in der Inselhauptstadt Palma hat es in den vergangenen Tagen geschneit. Dort auf Meereshöhe blieb der Schnee jedoch nicht lange liegen. In den Bergen aber war die weiße Pracht zu bewundern, und es wurde sogar der ein oder andere Schneemann gesichtet.

Auch in der Nacht zu Mittwoch hat es in der Serra de Tramuntana weiter geschneit. Wie das Mallorca Magazin berichtet, sollte noch bis zum Mittag oberhalb von 1100 Metern Schnee fallen. Darunter sollte es regnen. Auch in den kommenden Tagen soll es auf Mallorca ungemütlich bleiben. Unwetter mit Hagel, Blitz, Donner und starkem Wind werden vor allem an der Nordwestküste erwartet. Wegen des Schnees, mehrerer Baustellen und des Starts des Radrennens "Mallorca Challenge" mussten auf der Insel in dieser Woche mehrere Straßen gesperrt werden.

Nicht nur Schnee auf Mallorca: Auch in Rimini schneit es

Mallorca ist nicht die einzige Urlaubsregion, in der es in den vergangenen Tagen geschneit hat. Anfang der Woche hat die Region um Rimini innerhalb von zwei Tagen einen Meter Neuschnee abbgekommen. Sogar in der sizilianischen Provinz Siracusa, wo im Sommer noch ein Hitzerekord von 48,8 Grad gemessen worden war, fiel etwas Schnee.

Auch in Deutschland schneit es bald wieder

Nachdem es bereits am vergangenen Wochenende geschneit hat, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Bundesrepublik auch in dieser Woche wieder mit Neuschnee. In der Region Augsburg soll es am Donnerstag wieder so weit sein. Auch am Freitag soll es schneien. Am Samstag bleibt es dann wohl trocken. Doch am Sonntag kann schon wieder Schnee fallen. Im Süden Bayerns warnt der DWD aktuell oberhalb von 400 Metern vor Frost.