Nach Spende von Ex-Professorin: US-College schafft Studiengebühren ab

Eine ehemalige Professorin spendet dem Albert Einstein College in New York eine Milliarde Dollar. Studierende müssen dort nun keine Gebühren mehr zahlen.

Wer sich ein wenig mit dem amerikanischen Bildungssystem auskennt oder zumindest viel US-Fernsehen schaut, der weiß: In den USA studieren zu können, ist mitunter weniger eine Frage der Begabung oder des Fleißes, sondern eine des Geldes. Durchschnittlich rund 44.000 Dollar müssen Studierende pro Jahr berappen, und so starten viele von ihnen mit horrenden Schulden ins Berufsleben. Glücklich können sich also diejenigen schätzen, die vermögende Eltern haben oder sich eines der begehrten Stipendien sichern können. Am Albert Einstein College of Medicine in der New Yorker Bronx spielen derartige finanzielle Planspiele seit vergangener Woche keine Rolle mehr, denn nach einer Rekordspende erlässt die Institution allen Studierenden die Studiengebühren.

New Yorker Professorin spendet Vermögen ihres verstorbenen Mannes

Zu verdanken hat die Universität die Spende ihrer ehemaligen Professorin Ruth L. Gottesman, die während ihrer Zeit dort Lernbehinderungen bei Kindern erforschte und Alphabetisierungsprogramme für Erwachsene entwickelte. Ihr im September 2022 verstorbener Ehemann, der Wall-Street-Investor David "Sandy" Gottesman, hinterließ ihr ein milliardenschweres Vermögen, und weil der 93-Jährigen die Zukunftschancen junger Menschen wichtiger sind als persönlicher Reichtum, überwies sie ihrer Universität eine Milliarde Dollar, um dort die Studiengebühren abschaffen zu können.

"Ich bin meinem verstorbenen Ehemann Sandy sehr dankbar, dass er mir dieses Vermögen hinterlassen hat, und ich fühle mich gesegnet, dass mir das große Privileg zuteilwird, diese Spende für einen so wertvollen Zweck zu geben", sagte die Wohltäterin in einer Erklärung der Universität. Die Hochschule sprach von einem "historischen und transformativen" Geschenk, für das ihr alle künftigen Studierenden für immer dankbar sein würden.

Studierende am Albert Einstein College müssen keine Gebühren mehr zahlen

Derzeit zahlen die 1100 Studentinnen und Studenten am Albert Einstein College je 60.000 Dollar Studiengebühren pro Jahr, zusammen also 66 Millionen Dollar. Somit dürften bei einer Summe von einer Milliarde Dollar allein schon die jährlichen Zinseinnahmen ausreichen, um die Hochschule dauerhaft kostenlos zu machen – und damit zehntausenden jungen, talentierten Menschen einen schuldenfreien Start ins Berufsleben oder überhaupt erst die Chance auf einen Universitätsabschluss zu ermöglichen. Man kann eine Milliarde Dollar auch schlechter anlegen.

